Με ανεβασμένη διάθεση και ανεξάντλητο χιούμορ, ο Ζήσης Ρούμπος μας υποδέχεται σε νέα ημέρα και ώρα στο «ΓKΑΡΑΖ» αποκλειστικά στο Action 24. Αυτή την Κυριακή 28 Ιανουαρίου στις 21:00 φιλοξενεί την Ιλένια Ουίλιαμς και τον Ανδρέα Πασπάτη σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, γέλιο και εκπλήξεις στην ατμόσφαιρα του «Γκαράζ».

Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός και τραγουδίστρια, η Ιλένια Ουίλιαμς έρχεται στη σκηνή του «ΓΚΑΡΑΖ» για να μας τραγουδήσει και να κερδίσει το κοινό με την αυθεντικότητα και την ειλικρίνειά της. Μεγαλωμένη σε μουσική οικογένεια, κόρη του Ρόμπερτ Ουίλιαμς, αρχικά σπουδάζει δημοσιογραφία, ενώ το πραγματικό όνειρό της ήταν το τραγούδι. Δεν διστάζει να αποκαλύψει τον μύχιο πόθο της, ενώ οι απαντήσεις της στον Ζήση Ρούμπο είναι τουλάχιστον αφοπλιστικές.

Ο stand-up comedian, σεναριογράφος και θεσσαλονικιός Ανδρέας Πασπάτης, αρχισυντάκτης του «ΓΚΑΡΑΖ» θα συναντηθεί επί σκηνής με τον Ζήση. Mε σπουδές στην πληροφορική και μεταπτυχιακό στο game design του Brunel University και ενώ βραβεύεται για project της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, παράλληλα δημιουργεί το comedy society του πανεπιστημίου για το οποίο πήρε το best society award. Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για τη συμμετοχή του σε παραστάσεις του Comedy Central του Λονδίνου. Διοργάνωσε και συμπαρουσίασε το 2015 το πρώτο Stand Up Comedy Battle στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και το 2016 το πρώτο ζωντανό Comedy Talk Show "The Comedians”. Πολυπράγμων, με τρεις δικές του παραστάσεις πλέον, η φωνή στο ακουστικό του Ζήση, κατεβαίνει στο πλατό για να τον γνωρίζουμε καλύτερα και παίζουμε μαζί του.

Το «ΓΚΑΡΑΖ» αποτελεί μια διαφορετική πρόταση στην ελληνική τηλεόραση και έρχεται αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του ΑCTION 24 κάθε Κυριακή στις 21:00! Όταν η μουσική συνδυάζεται με χαρούμενη διάθεση και χιούμορ, όταν το κοινό έχει πραγματική διάδραση, τότε δημιουργείται η καλύτερη παρέα. Έτσι, ένα γκαράζ γίνεται το πιο cool μέρος για να ανθίσει κάθε μορφή δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας!