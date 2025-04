«Alexander Theme Park»: Στη Βόρεια Ελλάδα το πρώτο θεματικό πάρκο αφιερωμένο στον Μέγα Αλέξανδρο

Στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα σε έκταση 8 στρεμμάτων μεταξύ Καβάλας και Σερρών, πολύ κοντά στην Αμφίπολη, πρόκειται να ανεγερθεί το πρώτο παγκοσμίως εκπαιδευτικό/ψυχαγωγικό θεματικό πάρκο αφιερωμένο στη ζωή και την πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Το θεματικό πάρκο θα ονομάζεται «Alexander Theme Park», όπως γνωστοποίησε ο project manager της DreamWorkers, Γρηγόρης Αβανίδης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του 8ου συνεδρίου του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Τουρισμού και Φιλοξενίας του The American College of Thessaloniki (ACT). Το συνέδριο έφερε τον τίτλο «Τουρισμός και Ανάπτυξη Ακινήτων» και πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Θεμέλια το 2026

Μέσα στο 2025 αναμένονται οι ανακοινώσεις για το προαναφερόμενο Θεματικό Πάρκο και οι εργασίες υλοποίησής του υπολογίζεται να ξεκινήσουν το 2026, ενώ ο προϋπολογισμός του θα μετρά πολλά εκατομμύρια ευρώ, κάτω από 10 εκατ. ευρώ, όπως απάντησε σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αβανίδης, χωρίς ωστόσο να θέλει να αποκαλύψει το ακριβές ποσό της επένδυσης.



Το «Alexander Theme Park», θα έχει σύμφωνα με τον ίδιο κλειστούς και ανοιχτούς χώρους και θα είναι ιδανικό για οικογενειακή ψυχαγωγία, συνδυάζοντας όμως και την εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να αφορά σε ένα «βαρύ ιστορικό θέμα», όπως διευκρίνισε.



«Η ανασκαφή του τύμβου Καστά, η μεγάλη κουβέντα που έγινε και το αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Αλέξανδρος έζησε και κομμάτια της δικής του ιστορίας γράφτηκαν σε εκείνο τον τόπο, δίνουν το δικαίωμα να αναπτυχθεί το Θεματικό Πάρκο, το πρώτο παγκοσμίως που θα του είναι αφιερωμένο», επισήμανε ο κ. Αβανίδης.



Στην τοποθέτησή του στο συνέδριο, ο ίδιος τόνισε ότι τα Θεματικά Πάρκα είναι ελκυστικά και έχουν δυναμική και εκτίμησε ότι στα επόμενα χρόνια θα γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα, μιας και «σήμερα υπάρχει ένα σαφές κενό στη χώρα μας, όπου παρατηρείται υστέρηση στην ανάπτυξή τους και σε σχέση με το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο». Για αυτό, και όπως τόνισε δεν είναι καθόλου τυχαίο που ήδη ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν χώρους στην Ελλάδα, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανάπτυξή τους.



'Αλλωστε, όπως είπε, τα Θεματικά Πάρκα, ενισχύουν το τουριστικό προϊόν του τόπου όπου εγκαθίστανται και με δεδομένο ότι μπορούν να υποστηρίξουν την οικογενειακή ψυχαγωγία και την εκπαίδευση ποιοτικά, τα επόμενα χρόνια «τα συγκεκριμένα project θα ανθίσουν στη χώρα μας, με τα οφέλη να καταγράφονται πολλαπλά».



Αναφερόμενος στη θεματική του συνεδρίου που εστίασε στην επίδραση του real estate στις υποδομές και στις υπηρεσίες τουρισμού, ο κ. Αβανίδης τόνισε ότι και οι δύο κλάδοι είναι καθένας από μόνος του σημαντικός και ο συνδυασμός τους, όπως είπε «συνάδει με μια μαγική συνταγή».



Το real estate, όπως τόνισε, βοηθά στη δημιουργία τουριστικού προϊόντος σε περιοχές όπου ακόμη και σήμερα βρίσκονται «θαμμένες στην άμμο» και έχει τη δύναμη «να τις μετεξελίξει σε διαμάντια».



Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στο παράδειγμα της παραλίας Ορφυνίου, αλλά και στο Gerat Resort που υλοποιείται στην Ανατολική Καβάλα, «η οποία μπορεί να ζει στη σκιά της προβεβλημένης τουριστικής περιοχής της Δυτικής Καβάλας, αλλά σύντομα θα τραβήξει και αυτή πάνω της τους προβολείς, λόγων των ...real estate», υπογράμμισε.



Χαρακτηριστικά είπε, ότι επενδυτές αναπτύσσουν στην Ανατολική Καβάλα το Neapolis Project, με την ολοκλήρωση του οποίου, ο κ. Αβανίδης εκτίμησε ότι η περιοχή θα πάρει υπαραξία και θα μπει στο χάρτη διαμονής και προορισμού των τουριστών.

Η σημασία της γεωγραφίας στον τουρισμό

«Ο τουρισμός έχει δύο πόδια, τη γεωγραφία και το marketing και μπορεί να δίνεται περισσότερη βαρύτητα στο δεύτερο, αλλά ήρθε η ώρα να αναδειχθεί η σημασία του πρώτου που μπορεί να απογειώσει έναν προορισμό», τόνισε από την πλευρά του ο PhD, Property Development Consultant Adjunct Professor in Tourism, Hellenic Open University, Γεώργιος Ζωγράφος και μίλησε για τη Βόρεια Ελλάδα και το Πόρτο Χέλι στην Πελοπόννησο.



Ειδικά για την Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Ζωγράφος σημείωσε την εγγύτητά της με τις Βαλκανικές χώρες και την Ευρασία, λέγοντας ότι πρέπει να συνδεθεί με αυτές και να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλεονεκτήματα αυτού του γειτνιάσματος».



Υπογραμμίζοντας την ανάπτυξη που γνωρίζει η Βόρεια Ελλάδα, ο ίδιος ανέφερε ότι το 2024 οι ξένες επενδύσεις, κυρίως από τις γειτονικές χώρες Βουλγαρία και Ρουμανία, ανήλθαν στην περιοχή σε 3 δισ. ευρώ, έναντι των 2,133 δισ. ευρώ το 2023 και τόνισε εμφατικά ότι την περίοδο 2015-2024 διαμορφώθηκαν συνολικά σε 153,1 δισ. ευρώ. Σημείωσε ότι οι επενδυτές είναι ηλικίας μεταξύ 40 και 60 χρόνων και επισήμανε ότι σε ποσοστό 50% επενδύουν σε διαμερίσματα.



Για τους αγοραστές ακινήτων από άλλες χώρες, είπε ότι αυτοί προέρχονται μεταξύ άλλων από Γερμανία, Αυστρία και Πολωνία, ενώ λέγοντας ότι βασικό «εμπόδιο» παραμένει η δυσκολία που αντιμετωπίζουν με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ο ίδιος εκτίμησε ότι το μέλλον διαγράφεται ακόμη πιο ευοίωνο. Για το Πόρτο Χέλι στην Πελοπόννησο, τόνισε ότι εξακολουθεί να προσελκύει σημαντικούς και πολυάριθμους επενδυτές ακινήτων και εκτίμησε ότι σύντομα θα ευνοηθούν και τα νησιά και οι περιοχές που βρίσκοντα κοντά του, όπως οι Σπέτσες.

Νέα χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό φέτος

«Τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά και όλα δείχνουν, αν και ακόμη είναι νωρίς, ότι φέτος πάμε σε νέα χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό», τόνισε ο Chief Executive Officer, STANTA S.A., Τάσος Ανδρεάδης, σημειώνοντας ότι Έλληνες και ξένοι επενδύουν συνεχώς στην Ελλάδα.



Βέβαια, όπως τόνισε, για την αντιμετώπιση του υπερ-τουρισμού και των προβλημάτων που δημιουργεί στις τοπικές κοινωνίες, που πολλές φορές «ασφυκτιούν», θα πρέπει να χαρακτηρίζεται η φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής, και έτσι να γίνονται στοχευμένες επενδύσεις, αλλά και να αναπτυχθούν και άλλες περιοχές της χώρας μας που σήμερα δεν βρίσκονται στο χάρτη διαμονής των τουριστών, Ελλήνων και ξένων. 'Αλλωστε, όπως τόνισε είναι οι επενδύσεις σε ακίνητα που δίνουν ζωή στους τόπους και στηρίζουν τις τοπικές κοινωνίες που αν δεν υπήρχαν «ίσως και να μην κατάφερναν να σταθούν όρθιες».



Λέγοντας ότι υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για επιπλέον επενδύσεις, ο κ. Ανδρεάδης στάθηκε στην ανάγκη για τη δημιουργία σύγχρονων γραφειακών χώρων στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα συνολικά και είπε ότι η δημιουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων πολύ σύντομα θα αναδείξει την ανάγκη υλοποίησης project σε campus, χώρους εστίασης και αναψυχής, μεταξύ άλλων



Για το project Κεραμεία Αλλατίνη, επισήμανε ότι θα στηθεί στην έκταση των 82 στρεμμάτων, το πρώτο ψηλό κτίριο στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα γίνουν μεταξύ άλλων και πάρκα που θα είναι δημόσια και προσβάσιμα για τους πολίτες.

Τα πεντάστερα κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος

Τη θέση του ότι η ξενοδοχειακή αγορά της Θεσσαλονίκης αναπτύσσεται σταθερά, με τα πεντάστερα να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος και τα λιγότερων...αστεριών να φθίνουν, διατύπωσε στην τοποθέτησή του ο Director Tourism & Leisure, CBRE Atria, Managing Consultant, GBR Consulting, Στέφαν Μερκενχοφ.



Οπως είπε, στην Ελλάδα το 2024 καταγράφονται συνολικά 4.600 ξενοδοχειακές μονάδες και η Θεσσαλονίκη αριθμούσε 151 το 2024, με το 50% εξ αυτών να είναι τοποθετημένα στο κέντρο της πόλης. Τόνισε ότι στη χώρα μας υπάρχουν διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες, εθνικές και τοπικές και πρόσθεσε ότι σήμερα σε άνθιση βρίσκεται ο τομέας της δημιουργίας διαμερισμάτων.

Οι Σαουδάραβες επενδύουν ήδη στον τουρισμό

Πλώρη να προσελκύσουν 150 εκατ. τουρίστες το 2030, και έτσι ο τουρισμός να αφορά στο 16% του ΑΕΠ, έχει βάλει η Σαουδική Αραβία, η οποία έχοντας αντιληφθεί ότι το πετρέλαιο δεν είναι ανεξάντλητο έχει ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση μεγάλων τουριστικών project, προκειμένου να καταστεί ελκυστική για ξένους επισκέπτες.



Αυτό τόνισε ο Chief Executive Officer, Nesaj Real Estate Co., Saudi Arabia, Κωνσταντίνος Δενδρινός σε διαδικτυακή του τοποθέτηση στο συνέδριο, σημειώνοντας ότι το 2015 η Σαουδική Αραβία «μετρούσε» 64,5 εκατ. τουρίστες, με το 90% να την επιλέγουν για προσκήνυμα, και το 2021 έφτασαν τους 67,3 εκατ. , ενώ την ίδια χρονιά ξεκίνησαν οι επενδύσεις ύψους ένα τρισ. δολάρια για την ανάπτυξη τουριστικών υποδομών.



Οπως δευκρίνισε, οι Σαουδάραβες «πραγματοποιούν μια σπουδαία μεταρρύθμιση στον τομεά του τουρισμού και δίνουν μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη πεντάστερων ξενοδοχείων και βιλών»,



Μεταξύ άλλων, είπε ότι σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το 2034 το ΑΕΠ της Σαουδικής Αραβίας θα διαμορφώνεται σε 3 τρισ. δολάρια, έναντι του ενός τρισ. δολάρια το 2023, με τον τουρισμό να συμμετέχει με 16%. Σημείωσε, δε, ότι με δεδομένο ότι οι Σαουδάραβες δεν έχουν στο dna τους την παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες, ήδη έχουν ξεκινήσει να εκπαιδεύονται και να καταρτίζονται.



Στην έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, χαιρετισμό απηύθυναν ο υπεύθυνος του Ακαδημαϊκού Προγράμματος Τουρισμού και Φιλοξενίας του The American College of Thessaloniki (ACT), Ανέστης Αναστασίου, ο διευθυντής Κέντρου Επιχειρηματικότητας ACT, δρ. Νίκος Χουρβουλιάδης και ο πρόεδρος δ.σ του Thessaloniki Convention Bureau, Πρόδρομος Μοναστηρίδης. Ολοι τους εξήραν το πρωτότυπο θέμα του φετινού συνεδρίου, το οποίο πραγματοποιείται αδιάλειπτα και με συνέπεια όλα τα χρόνια από τότε που ξεκίνησε, ενώ δεν μπήκε «στον πάγο» ούτε στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ