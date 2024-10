Αναστάσιος Σπανίδης: Ο Έλληνας που τιμήθηκε με το «Όσκαρ επιχειρηματικότητας» - Το βαρύ «χαρτοφυλάκιό» του

O Αναστάσιος Σπανίδης, πρόεδρος του Ομίλου G.P.A. Ecosystem of Companies, διακρίθηκε ως Best Entrepreneur CEO of the Year στα 7α Burj CEO Awards, γνωστά και ως «τα Oscar της επιχειρηματικότητας».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το CEO Clubs Network, με πάνω από 1.000 μέλη-CEOs, αναδεικνύει το ελληνικό επιχειρηματικό πνεύμα σε διεθνές επίπεδο, με τον κ. Σπανίδη να ξεχωρίζει για τη συνεισφορά του στην παγκόσμια επιχειρηματική σκηνή.

Στην εκδήλωση που συγκέντρωσε περισσότερους από 500 διευθύνοντες συμβούλους (CEOs) παγκόσμιας κλάσης, ο κ. Σπανίδης τιμήθηκε για την καινοτόμο ιδέα που βρίσκεται στον πυρήνα του G.P.A. Ecosystem of Companies: τη σύνδεση της γνώσης των εταιρειών και τη δημιουργία υπεραξίας για τους συνεργάτες του Ομίλου.

Το βαρύ «χαρτοφυλάκιο» του Αναστάσιου Σπανίδη

Μέσα από τη συμμετοχή του σε πάνω από δεκάδες διεθνείς επιχειρηματικές κοινότητες, όπως το CEO CoachingInternational, το Theti Club (The Hellenic Tech Investor Club) και το Liberty Venture, στις περισσότερες από τις οποίες κατέχει θεσμικό ρόλο, έχει καταφέρει να χτίσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ηγετών που ενισχύει τη συνεργασία, δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και προάγει την αμοιβαία επιτυχία των εταιρειών και των συνεργατών του.

Ως κεντρικός ομιλητής, ανάμεσα σε CEOs από περισσότερες από 30 χώρες, στην παρουσίασή του με θέμα "Marketing in the Age of Digital Transformation: Strategies for SustainableGrowth", εστίασε στην αλλαγή που φέρνει η τεχνολογία μέσα από την καινοτομία στις λειτουργίες και δράσεις των επιχειρήσεων και στην ουσιαστική επικοινωνία τους με το κοινό, ενώ μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες πρωτοποριακές στρατηγικές που μπορούν να υποστηρίξουν την επιχειρηματική ανάπτυξη μακροπρόθεσμα.

«Αυτή η διάκριση ανήκει σε όλους τους συνεργάτες που πιστέψαν στο όραμα και στη δυναμική της συνεργασίας και της συνδημιουργίας, σε όλους τους πελάτες που έμειναν πιστοί χρόνια, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στις γνώσεις και στην ικανότητα μας να τους βοηθήσουμε να αναπτυχθούν.

Το όραμά μας παραμένει πιστό, στο ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να μεγαλουργήσουν καθώς μέσα από την ανάπτυξή τους θα έρθει η ευημερία στην κοινωνία. Αν αυτή η ευημερία έρθει με έναν βιώσιμο - ως προς τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων - τρόπο, τότε σε αυτή τη ζωή μπορούμε να έχουμε αφθονία για όλους.

Είμαι περήφανος που μια τέτοια διάκριση ήρθε σε ελληνικά χέρια και γι'αυτό όπως ανέφερα, ανήκει σε όλους μας» δήλωσε ο κ. Σπανίδης, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεχούς προσαρμογής σε ένα δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.