Ανδρέας Αθανασόπουλος: Ανέλαβε καθήκοντα CEO στον όμιλο Olympia

Τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού, ανέλαβε επίσημα με την αρχή της νέας χρονιάς ο Ανδρέας Αθανασόπουλος. Ο κ. Αθανασόπουλος διαθέτει εκτενή εμπειρία εντός και εκτός Ελλάδος, πλέον των 24 ετών, στον τραπεζικό χώρο και στον χώρο της λιανικής και των επιχειρήσεων. Σε όλες τις αποστολές του, έχει ηγηθεί του σχεδιασμού και υλοποίησης μεγάλης κλίμακας στρατηγικών σχεδίων οργανικής και μη-οργανικής ανάπτυξης.

Την περίοδο 2020-2023, διετέλεσε αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, έχοντας τον ρόλο του Group Chief Transformation Officer. Από τις αρχές του 2018 έως τα τέλη του 2020 διετέλεσε Chief Customer Officer and CEO Financial Services της DixonsCarphone στα κεντρικά του ομίλου στο Λονδίνο, ενώ από το 2013 έως το 2017 ήταν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Κωτσόβολος, όπου υλοποίησε έναν επιτυχημένο μετασχηματισμό της εταιρείας, επαναφέροντάς την σε πλήρη κερδοφορία.

Την περίοδο 2001-2013 εργάστηκε σε θέσεις γενικού διευθυντή στην Τράπεζα Πειραιώς, στην Eurobank και στην Εθνική Τράπεζα. Ο κ. Αθανασόπουλος συνδυάζει ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο του Warwick Business School (1991-1997) ως Senior Lecturer, ενώ έχει Post-Doc από το London Βusiness School και Phd University of Warwick in Management Sciences and Analytics.

Η συμβολή του κ. Αθανασόπουλου θα είναι σημαντική στην ενίσχυση της επιτυχημένης πορείας και τον αναπτυξιακό μετασχηματισμό του ομίλου Olympia, όπως έχει επισημανθεί σε ανακοίνωση του Ομίλου. Με τη συγκεκριμένη προσθήκη ο όμιλος ενισχύει ουσιωδώς τα συστατικά της εταιρικής διακυβέρνησής του, τοποθετώντας ως επικεφαλής του ομίλου έναν καταξιωμένο μάνατζερ ο οποίος θα συνεργαστεί στενά με το Διοικητικό του Συμβούλιο, κάτι που αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη διεθνή παρουσία επιχειρηματικών ομίλων και διασφαλίζει την επιχειρηματική συνέχεια, ανεξάρτητα από τη μετοχική σύνθεση του ομίλου.