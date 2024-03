Απόκριες: Οι καλύτερες μεταμφιέσεις των Celebrities για να πάρετε ιδέες!

Άγχος, υποχρεώσεις, τρέξιμο. Με λίγα λόγια, η καθημερινότητα λίγο - πολύ όλων μας. Πόσες φορές δεν ονειρευτήκατε να γυρνούσατε και πάλι στην παιδική σας ηλικία ή να μεταμορφωνόσασταν σε κάποιο άλλο πρόσωπο που έχει τη ζωή που ονειρευόσαστε; Ε, λοιπόν, οι Απόκριες είναι η ιδανική περίοδος για να κάνετε και τα δυο, χωρίς να σας παρεξηγήσει κανείς! Φέτος, τολμήστε να μεταμφιεστείτε, να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε μέχρι το πρωί, αφού από μασκέ πάρτι άλλο τίποτα αυτές τις μέρες. Αν πάλι δεν έχετε ιδέα τι να ντυθείτε, οι αγαπημένοι μας celebrities που το έχουν τολμήσει στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία μπορούν να σας δώσουν εξαιρετικές ιδέες...

Gidi Hadid - Μάσκα

Η πανέμορφη Gigi Hadid ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, όταν μεταμφίεστηκε σε "Μάσκα" από την ομώνυμη ταινία. Το γνωστό super model, έβαλε ένα κίτρινο κοστούμι, έπιασε τα μαλλια της πίσω σε έναν χαμηλό κότσο, έβαψε το πρόσωπό της με πράσινο χρώμα και... έτοιμη!

Heidi Κlum - Παγώνι

Η Heidi Klum, είναι γνωστό ότι είναι η... βασίλισσα των μεταμφιέσεων. Μια απο τις πιο δυνατές στιγμές της ηταν η φετινή, που ντύθηκε παγώνι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αγοράζοντας, μια απλή στολή απο ένα κατάστημα, γιατί εκείνη το έκανε στην πιο maximal μορφή του, φορώντας μια μπλε ολόσωμη φόρμα και έχοντας 10 άτομα γύρω της για να σχηματίσουν τα μπλε και χρυσά φτερά της.

Hailey Βieber - Britney Spears

Η ιδέα του να μεταμφιεστείτε σε κάποια πολύ αγαπημενη σταρ, είναι πάντα μια πολύ εντυπωσιακή λύση. Επιλέξτε την πιο iconic στιγμή της και προσπαθείστε να αντιγράψετε το στυλ της ακόμα και με τα δικά σας ρούχα και τα κατάλληλα αξεσουάρ. Η Hailey Βieber το έκανε εξαιρετικά στο παρελθόν, όταν μεταμφιέστηκε σε Britney Spears, με το look απο το videoclip "Oops I did it again!".

Justin & Hailey Bieber - Φλινγκστοουν

Για τα ζευγάρια, μια πολυ καλή ιδέα είναι να ντυθειτε κάτι με κοινο θέμα. Αν συνδυάζει και το χιουμορ, μάλιστα, ακομα καλύτερα όπως στην περιπτωση του Justin και της Hailey Bieber οι οποίοι επέλεξαν να ντυθούν... Φλινγκστοουν. Υπάρχουν πολλές στολές στο εμποριο για να το δοκιμάσετε και εσείς.

Demi Lovato - Χιονατη

All time classic επιλογή, οι ηρωίδες των παιδικών μας παραμυθιών, όπως η γλυκιά μας Χιονάτη που επέλεξε η Demi Lovato, στην πιο... σέξι της εκδοχή. Το προτείνουμε ανεπιφύλακτα και σε εσάς...

Kendall Jener - Marilyn Monroe

Άλλη μια διάσημη κυρία που επέλεξε να μεταμφιεστεί σε μια super star, ήταν η Kendall Jenner, η οποία ντύθηκε Marilyn Monroe. Μάλιστα, έκανε μια πολύ έξυπνη κίνηση, αφού διάλεξε μια πολύ απλη στιγμή της απο μια φωτογράφιση της για περιοδικό, όπου φορούσε ένα απλό μαύρο ζιβάγκο και άσπρο παντελόνι. Σημείο - κλειδί για την μεταμφίεση αυτή είναι τα μαλλιά, τα οποία μπορείτε πετύχετε με το κατάλληλο styling ή τη σωστή περούκα. Φυσικά, δώστε βάση και στο μακιγιάζ που ήταν το σήμα κατατεθέν της.