Opening planet again – Είσαστε σίγουροι ότι κάνει λάθος ο Τραμπ; Ο Διευθυντής του flash.gr Γιώργος Καραμέρος ερμηνεύει το Opening Up America Again του Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγοντας τις εύκολες κρίσεις που θα συνοδεύσουν την επιλογή του Αμερικανού προέδρου