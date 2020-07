Τουριστική Βιομηχανία δεν σημαίνει you are beautiful... I love you... you are beautiful... I love you...

Παρακολουθήσαμε τουριστικό γραφείο να υποδέχεται Δανούς τουρίστες στη Μυτιλήνη μαζί με τον Αντιδήμαρχο Μήθυμνας, παρακολουθήσαμε καλωσόρισμα στο Κατάκολο Ηλείας, στην Κρήτη παρακολουθήσαμε τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη να τους βγάζει και λόγο. Ως και Κινέζους τουρίστες είδαμε να υποδέχονται. Κινέζους τουρίστες που οι δημοσιογράφοι κυνηγούσαν στους δρόμους της πρωτεύουσας, θέτοντάς τους προσβλητικές ερωτήσεις. Τότε, πριν ξεσπάσει η μεγάλη καταιγίδα της πανδημίας. Ξαφνικά οι Έλληνες αγάπησαν και τον τελευταίο τουρίστα, όταν μέχρι πέρσι η σχέση τιμής – σέρβις ήταν εις βάρος του πελάτου. Εξ ου όλο και περισσότεροι άρχισαν να επιλέγουν τα παράλια της Τουρκίας για τις θερινές τους διακοπές. Τώρα όμως που βρεθήκαμε στην ανάγκη τους και στο ταψί θα χορέψουμε. Αν οι πολίτες της Βορείου Μακεδονίας είχαν γερό πορτοφόλι να δείτε πόσο καλοδεχούμενοι θα ήταν αυτό το καλοκαίρι! Ακόμα κι οι πρόσφυγες αν είχαν χρήμα θα ‘ταν εξ ίσου ευπρόσδεκτοι, διότι το χρήμα ενώνει όλες τις φυλές, όλα τις γλώσσες. Κατά μία έννοια είναι βαθύτατα αντιεθνιστικό και αντιρατσιστικό. Το να βλέπεις παιδάκια να χορεύουν ντυμένα με τοπικές ενδυμασίες στη Σάμο μες τη ντάλα, για να υποδεχτούν τουρίστες -κυρίως Καναδούς και Αμερικανούς σπουδαστές- ούτε πολιτισμό διακρίνεις, ούτε αισθητική, ούτε καλωσόρισμα. Οι αξίες αυτές καμία σχέση δεν έχουν με τους τεμενάδες και το σπάσιμο της μέσης στα δύο. Μάλλον για δουλικότητα πρόκειται. Αλλά έτσι είναι όταν ενδίδεις στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Έρχεται η πανδημία κι αυτή η τεράστια εξάρτηση από τον τουρισμό δημιουργεί πλήθη ανέργων εργαζομένων από τη μία και δουλικότητα από την άλλη. Δεν θυμάμαι η χώρα να βγάζει διδακτικά συμπεράσματα από τις οδυνηρές εμπειρίες. Αλλά αν βγαίνει ένα συμπέρασμα είναι ότι η τουριστική βιομηχανία δεν σημαίνει καταστροφή περιβάλλοντος, αρπαχτές κι ό,τι να ‘ναι. Και κυρίως δεν σημαίνει you are beautiful… I love you… you are beautiful… I love you…

Πάντως στην παρούσα φάση, αν επείγει κάτι στον τομέα του τουρισμού είναι να στείλει η κυβέρνηση τον κ Χάρη Θεοχάρη της σε διακοπές. Έστω και με τα έξοδα του πληρωμένα.