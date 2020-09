Αν ρωτούσε ένας… εξωγήινος «ποια είναι τα τρέχοντα νέα του πλανήτη Γη;» σίγουρα κάποιος θα απαντούσε ότι αυτή τη στιγμή τα δύο σημαντικότερα είναι η πανδημία του κορονοϊού και οι θηριώδεις (και ορατές φυσικά από το διάστημα) πυρκαγιές που κατακαίνε για ακόμα μία περίοδο τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Και αν για τη δεύτερη είδηση καταφανώς ενοχοποιείται η κλιματική αλλαγή και για την πρώτη (πανδημία από έναν ιό) έχω ξαναγράψει με προσέγγιση οικολογική για το πώς φτάσαμε στους ιούς θηρία που απειλούν την ανθρωπότητα. Και προσέξτε την ημερομηνία καθώς είναι περίπου 25 μέρες πριν το πρώτο επίσημα καταγεγραμμένο κρούσμα στη χώρα μας.

Έκτοτε για τον κορονοϊο γράφονται πάρα πολλά και στην Ελλάδα οπότε ας δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ με τις wildfires που σαρώνουν.

Προηγήθηκε μία περίοδος υψηλών θερμοκρασιών και στη συνέχεια ξέσπασαν περισσότερες από 900 πυρκαγιές όπου καταστρέφουν 6 φορές μεγαλύτερη έκταση από ότι το 2019 και υποχρεώνουν 100.000 Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. 34 από αυτούς κάηκαν αυτές τις μέρες και δεκάδες αγνοούνται. Ένα τουιτ μάλιστα του κατοίκου του Σαν Φρανσίσκο Terry Tsai έγινε viral στο Διαδίκτυο, καθώς πρόσθεσε το σάουντρακ του Hans Zimmer από την ταινία «Blade Runner 2049» σε πλάνα της πόλης που τράβηξε με drone. Ένα βίντεο δείχνει πως η επιστημονική φαντασία δεν απέχει πολύ από την σύγχρονη δυστοπική κλιματική πραγματικότητα.

Someone put Blade Runner 2049 music to drone footage of San Francisco on 9/09/20 credit to Terry Tsai (YouTube) #BayArea #BayAreaFires pic.twitter.com/ZbdIZRWPFk

— Andreas_sensei (@Bunny_Godfather) September 10, 2020