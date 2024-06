Αποθέωσε τους παίκτες του ο Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θέλω να σας συγχαρώ» [vid]

Ο Ολυμπιακός έκανε το μπρέικ στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Τετάρτης (05/06) απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0 στο πλαίσιο των τελικών της Basket League.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας έδωσε τα εύσημα στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

🗣️🔊 Coach B: «Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα… pic.twitter.com/c15BF245Ll — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 6, 2024

«Θέλω να σας συγχαρώ για το ομαδικό πνεύμα που επιδείξατε. Παίξαμε ως ομάδα και ελέγξαμε τον ρυθμό του παιχνιδιού για σαράντα λεπτά. Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five. Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία. Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή», ήταν τα λόγια του Έλληνα τεχνικού στους παίκτες του.