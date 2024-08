Ασταμάτητος και θρυλικός Ινγκέμπριτσεν, απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 3000μ. [vid]

Ο απίστευτος Νορβηγός δρομέας, Τζέικομπ Ινγκέμπριτσεν, κατάφερε στο Diamonds League να «σπάσει» το παγκόσμιο ρεκόρ στα 3000μ. με χρόνο 7:17:55. Εννοείται, πως ο σπρίντερ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους αγώνες στίβου στο ταρτάν της Πολωνίας, όπου διεξάγεται η εν λόγω διάσημη διοργάνωση.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί, πως ο Ινγκέμπριτσεν, κατάφερε να ξεπεράσει το παγκόσμιο ρεκόρ για... τρία δευτερόλεπτα στο αγώνισμα των 3000μ. Το προηγούμενο, το κατείχε ο Κενυάτης, Μπράιαν Κομέν, ο οποίος είχε 7:20:67.

Βέβαια, δεν είναι το μοναδικό ρεκόρ που «κατέρριψε» ο Νορβηγός, διότι η απόδοση του Κομέν, παρέμενε στην πρώτη θέση για 28 ολόκληρα χρόνια και συγκεκριμένα από το 1996. Επίσης, όχι μόνο έγινε ρέκορντμαν, αλλά κατάφερε να γίνει ο πρώτος αθλητής στο εν λόγω αγώνισμα που «πέφτει» από την ώρα των 7:20:00.

Εννοείται, πως η στιγμή που κατέκτησε την πρώτη θέση, «σπάζοντας» και το... θρυλικό ρεκόρ, θα μείνει πάντα «χαραγμένη» στην μνήμη του Τζέικομπ Ινγκέμπριτσεν. Η ώρα που αντιλήφθηκε πως έγινε «χρυσός» στα 3000μ. με εξαιρετική απόδοση, αποτυπώθηκε και στον φακό των δημοσιογράφων.

🔥WORLD RECORD🔥



Jakob Ingebrigtsen smashes Daniel Komen's 1996 world record by a three-second margin with 7:17.55 in the 3000m.



Even he can't believe it 😮#SilesiaDL🇵🇱#DiamondLeague

📷 @GorczynskaMarta pic.twitter.com/4YNBt7GmQi