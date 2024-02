Κατερίνα Στικούδη, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Βίκυ Κάβουρα και Ελισάβετ Σπανού, είναι οι αγαπημένες μας celebrities που αναμένουν τους επόμενους μήνες να φέρουν στον κόσμο τα μωράκια τους. Άλλες θα γίνουν μητέρες για πρώτη φορά, άλλες το έχουν ξαναζήσει, όλες τους, όμως, μέσα από τις προσωπικές τους σελίδες στα social media, μοιράζονται με τους ακολούθους τους.



Kατερίνα Στικούδη



Η όμορφη τραγουδίστρια και παρουσιάστρια, μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του δεύτερου γιου της, αλλά παρόλα αυτά, παραμένει πολύ ενεργή και δραστήρια, αφού δεν έχει σταματήσει τις δημόσιες εμφανίσεις και μάλιστα με πολύ εντυπωσιακά outfits:

«Δεν με πειράζει που σχολιάζουν τις εμφανίσεις μου, ο καθένας μπορεί να λέει τη γνώμη του. Γεννάω από στιγμή σε στιγμή. Έχω ετοιμάσει τη βαλίτσα του μαιευτηρίου από τον 7ο μήνα», δήλωσε πριν μερικές μέρες.

Ντάνη Γιαννακοπουλου

Η πρωταγωνίστρια του "Έρωτα φυγά", διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, αφού είναι έγκυος στο πρώτο της μωράκι και το ανακοίνωσε η ίδια στο instagram, πριν από λίγες μέρες.



«Δύο ψυχές, ένα σώμα» έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε μια σειρά φωτογραφιών από διάφορα στάδια της εγκυμοσύνης της.

Να θυμίσουμε ότι η Ντάνυ Γιαννακοπούλου, είναι παντρεμένη από το 2022 με τον συζυγό της Ορέστη, ο οποίος είναι προγραμματιστής, ενώ οι δυο τους γνωρίζονται από το 2014.



Αντιγόνη Κουλουκάκου



Εγκυος στο πρώτο της παιδί είναι και η Αντιγόνη Κουλουκάκου, η οποία πρωταγωνιστεί της «Γη της Ελιάς», του Mega. Η ηθοποιός έκανε την αποκάλυψη σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Beaute», που κυκλοφορεί με τη Real News:

«Είμαι πολύ χαρούμενη, διανύω μια πολύ ευτυχισμένη και δημιουργική περίοδο. Ανακαλύπτω πράγματα που δε φανταζόμουν πως θα μου συνέβαιναν ή θα ένιωθα στα 40+: αντοχές, δυνάμεις, αυτοπεποίθηση, μια κρυμμένη εσωτερική δύναμη. Πάντα θεωρούσα πως είμαι δυνατή, όμως τώρα μου αποκαλύπτονται κι άλλες άγνωστες πτυχές μου»

Βίκυ Κάβουρα

Μαμά για πρώτη φορά θα είναι σε λίγους μήνες και η Βίκυ Κάβουρα. Η σχέση της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα - ο οποίος έχει ήδη ένα παιδάκι - έγινε γνωστή πριν από λίγους μήνες αφού οι δυο από την αρχή κρατούσαν πολύ χαμηλούς τόνους.

Ελισάβερ Σπανου

Η όμορφη τραγουδίστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της πριν από λίγες μέρες με μία τρυφερή ανάρτηση στον λογαριασμό της στο instagram, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες της με φουσκωμένη κοιλίτσα, με την εξής λεζάντα:

«Σκεφτόμουν αρκετή ώρα τι πρέπει να γράψω… είναι τόσα πολλά αυτά που νιώθω…αυτά που σκέφτομαι… Θα πω λίγα λοιπόν… Η χαρά μου φαίνεται… θα πω για εκείνο που δεν φαίνεται αλλά με κατακλύζει τον τελευταίο καιρό… ΒΑΘΙΑ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ για το ευλογημένο δώρο που μου δόθηκε».

Ευαγγελία Αραβανή

Last but not least, η πάντα όμορφη Ευαγγελία Αραβανή, η οποία, όπως έγινε γνωστό αυτή την εβδομάδα, σε λίγους μήνες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι με τον σύντροφό της Σπύρο Λάζαρη. Η ίδια, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει την είδηση, ούτε έχει κάνει κάποια σχετική ανάρτηση, αφού τα τελευταία χρόνια προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.