Χ vs Blue Sky - Γιατί ο γιος του Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίζεται την «τιμή» του twitter

Καθώς η μαζική μετανάστευση από το X του Elon Musk (πρώην Twitter) συνεχίζεται, η Bluesky τοποθετείται ως η αποκεντρωμένη εναλλακτική λύση για όσους έχουν απογοητευτεί από την «εύνοια» του αλγόριθμου, τον τοξικό λόγο και τις ανησυχίες για την ιδιωτικότητα.

Είναι όμως το Bluesky μια αξιόπιστη και βιώσιμη πλατφόρμα που μπορεί να πάρει τη θέση του πανίσχυρου μέχρι πρότινος Χ ή είναι απλώς ένα ακόμη πείραμα.

Πώς διαφέρει το Bluesky

Το Bluesky, που σχεδιάστηκε από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του Twitter, Jack Dorsey, βασίζεται στο Πρωτόκολλο AT, δίνοντας έμφαση στην αποκέντρωση, τη διαφάνεια και την αυτονομία των χρηστών. Σε αντίθεση με το X, η πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα της Bluesky σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν περισσότερο έλεγχο στα δεδομένα τους και στην επιμέλεια της ροής τους.



Η Julie Thompson Dredge, ιδρύτρια του Frame PR και πρόσφατη χρήστης του Bluesky, υπογραμμίζει την απήχηση της πλατφόρμας για επαγγελματίες που αναζητούν στοχευμένες συνδέσεις χωρίς ενοχλητικές διαφημίσεις ή διακρίσεις και τη λογική μίσους.

«Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες με ανθρώπους που είναι χρήσιμοι για εσάς — ας πούμε «δημοσιογράφοι που γράφουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις» — τους οποίους μπορείτε να ακολουθήσετε όλα με μία κίνηση. Είναι αναζωογονητικό να μην βλέπετε αυτές τις περίεργες διαφημίσεις για το Temu κάθε δύο δευτερόλεπτα στο χρονολόγιό σας. Μέχρι στιγμής, αισθάνεται απαλλαγμένο από εσωτερικές διαμάχες και θυμωμένες απόψεις», αναφέρει η Julie Thompson Dredge, ιδρυτής της Frame PR.

Η έξοδος των χρηστών από το X δεν οφείλεται μόνο, στην κόπωση της πλατφόρμας. Έρευνα της Digital Silk δείχνει ότι σχεδόν το 45% των πρόσφατων αρνητικών κριτικών για το X αναφέρονται ευθέως στον Elon Musk, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν απογοήτευση για spam, τοξικότητα και αλγοριθμική χειραγώγηση.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: Μπορούν αυτές οι δομικές διαφορές να δημιουργήσουν ένα «ψηφιακό καταφύγιο» που αναζητούν οι χρήστες;

Στην αντεπίθεση η πλευρά Τραμπ

Φαίνεται λοιπόν, πως ο Ντόναλντ Τραμπ, δια στόματος και... λογαριασμού του μεγαλύτερου γιού του, Donald Trump Jr, βλέποντας την αυξανόμενη απήχηση της νέας πλατφόρμας, 1 εκατομμύριο χρήστες σε μία μόνο ημέρα, έσπευσε να «προστατεύσει» τον σύμμαχο και σύντομα συνεργάτη του στην κυβέρνηση Έλον Μασκ και το Χ, κατηγορώντας το Blue Sky ότι είναι το «Twitter για παιδόφιλους», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram.

Χρησιμοποιεί μάλιστα, τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού που ρωτά τη μαμά του, τί είναι το Blue Sky, με τα σχόλια από κάτω να δαιμονοποιούν το Blue Sky, συμφωνώντας ότι είναι η πλατφόρμα των παιδόφιλων, αλλά και το καταφύγιο των Δημοκρατικών.

Οι αναφορές αυτές βασίζονται σε κάποια προβλήματα τα οποία το BlueSky καλείται να επιλύσει. Ο αποκεντρωμένος χαρακτήρας της πλατφόρμας σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις σε επίπεδο διακομιστή, μπορεί να οδηγήσει σε ασυνεπή επιβολή των κανόνων.



«Η αποκέντρωση από μόνη της δεν μπορεί να λύσει μερικά από τα πιο ακανθώδη προβλήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως η παραπληροφόρηση, η παρενόχληση και η ρητορική μίσους», σημειώνει ο Martin Kleppman, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και συν-συγγραφέας της μελέτης του 2024 Bluesky and the Πρωτόκολλο AT: Usable Decentralized Social Media.

Πρόσφατες αναρτήσεις από την Bluesky υπογραμμίζουν τις προκλήσεις της πλατφόρμας για τις δυσκολίες της κλιμάκωσης αυτής. Μετά από μια απότομη αύξηση του επιβλαβούς περιεχομένου, ο λογαριασμός Bluesky Safety ανέφερε περισσότερες από 42.000 αναφορές σε μια μέρα, με περιεχόμενο κακοποίησης παιδιών και ανεπιθύμητων μηνυμάτων.



Η Bluesky αντιμετωπίζει επίσης, σκληρό ανταγωνισμό. Το Threads, που υποστηρίζεται από το Meta, διαθέτει τεράστιους πόρους και σχεδιάζει να εισαγάγει λειτουργίες όπως DM καθώς και προσαρμοσμένες ροές, που έχουν ήδη κυκλοφορήσει.

«Η ταχεία ανάπτυξη του Bluesky υπογραμμίζει μια βαθιά αλήθεια: οι χρήστες έλκονται από χώρους που δίνουν προτεραιότητα στις αυθεντικές αλληλεπιδράσεις έναντι της καθοδήγησης που βασίζεται σε αλγόριθμους, αναζητώντας παρηγοριά σε κοινότητες που έχουν απήχηση με τις αξίες τους».



Σίγουρα η Bluesky θα πρέπει να κινηθεί προσεκτικά ώστε να αποφύγει την αναπαραγωγή των ίδιων προβλημάτων που οδηγούν τους χρήστες έξω από το X.

*To Flash.gr πλέον δημοσιεύει το περιεχόμενο του και στο Bluesky.

Με πληροφορίες από Forbes