Champions League: Παρί – Λίβερπουλ και Ρεάλ – Ατλέτικο στους «16» [Vid]

Δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση της φάσης των «16» του Champions League, που πραγματοποιήθηκε στη Νιόν. Η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ την Ατλέτικο στον ισπανικό «εμφύλιο». Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο γερμανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Λεβερκούζεν, ενώ από εκεί και πέρα η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη, η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη την Άστον Βίλα, η Ντόρτμουντ τη Λιλ, η Αϊντχόφεν την Άρσεναλ και η Φέγενορντ την Ίντερ.

Τα πρώτα παιχνίδια θα διεξαχθούν στις 4-5 Μαρτίου και οι ρεβάνς στις 11-12 Μαρτίου.

Τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Μπριζ - Άστον Βίλα

Ντόρτμουντ - Λιλ

Ρεάλ Μαδρίτης– Ατλέτικο Μαδρίτης

Μπάγερν Μονάχου- Λεβερκούζεν

Αϊντχόφεν - Άρσεναλ

Φέγενορντ - Ίντερ

Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

Μπενφίκα - Μπαρτσελόνα

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά



Παρί – Λίβερπουλ vs Μπριζ – Άστον Βίλα

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ vs Ρεάλ – Ατλέτικο

Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα vs Ντόρτμουντ – Λιλ

Μπάγερν – Λεβερκούζεν vs Φέγενορντ – Ίντερ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Αϊντχόφεν – Άρσεναλ ή Ρεάλ – Ατλέτικο vs Παρί – Λίβερπουλ ή Μπριζ – Άστον Βίλα

Μπάγερν – Λεβερκούζεν ή Φέγενορντ – Ίντερ vs Μπενφίκα – Μπαρτσελόνα ή Ντόρτμουντ – Λιλ