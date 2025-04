Χορηγία της Jeep

Το XTERRA Greece/Vouliagmeni 2025 θα διεξαχθεί μεταξύ 25 και 27 Απριλίου με την υποστήριξη της Jeep. Τα Jeep Avenger, Compass και Renegade θα περιμένουν τους θεατές του αγώνα και τους επισκέπτες της πλαζ Βουλιαγμένης να τα γνωρίσουν και να μάθουν τα πάντα για αυτά.

Πιστή στη δέσμευσή της απέναντι στους ανθρώπους που αγαπούν τη φύση και την περιπέτεια, η Jeep είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά χρυσός χορηγός του XTERRA Greece /Vouliagmeni που θα διεξαχθεί από τις 25 έως και τις 27 Απριλίου.

Πρόκειται για τη μοναδική διοργάνωση ορεινού τριάθλου που γίνεται στην Ελλάδα, χαίρει διεθνούς εκτίμησης και υποδέχεται τους καλύτερους αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο. Το κέντρο του XTERRA Greece | Vouliagmeni 2025 θα βρίσκεται στην πλαζ της Βουλιαγμένης, ενώ οι διαδρομές του Mountain Bike και του τρεξίματος θα γίνουν στον νότιο Υμηττό. Θα δοθεί έτσι η ευκαιρία σε συμμετέχοντες και θεατές να απολαύσουν μια άγνωστη όσο και πανέμορφη πλευρά της Αττικής.

Στην πλαζ, τα Avenger, Renegade και Compass θα περιμένουν τους παρευρισκόμενους να τα δουν από κοντά, αναδεικνύοντας τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο η Jeep έχει ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες επιταγές της βιομηχανίας αυτοκινήτου. Το έχει καταφέρει δε, χωρίς να αλλοιωθεί καθόλου ο αυθεντικός χαρακτήρας των μοντέλων της, χάρη στην κορυφαία τεχνολογία που χρησιμοποιούν.

Η γκάμα της μάρκας ξεκινάει με το best seller Avenger που έχει εισαγωγική τιμή €23.990 και διατίθεται σε υβριδική, θερμική και αμιγώς ηλεκτρική έκδοση για να καλύπτει κάθε ανάγκη. Να σημειωθεί επίσης ότι μόλις έγινε διαθέσιμη για παραγγελίες και η 4xe που ολοκληρώνει τις επιλογές χρησιμοποιώντας ένα ολοκαίνουριο σύστημα τετρακίνησης.

Το Compass αποτελεί ένα αποδεδειγμένα ικανό SUV που καλύπτει άνετα την οικογένεια και είναι διαθέσιμο είτε με υβριδικό σύστημα e-Hybrid 130 HP είτε σε PHEV εκδοχή με 240 HP και τετρακίνηση. Το κλασικό πλέον Renegade είναι διαθέσιμo επίσης ως e-Hybrid και PHEV, φέροντας στην κατηγορία των B-SUV τη σκληροτράχηλη φύση της μάρκας.

Το 12ο XTERRA Greece/Vouliagmeni αποτελεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέρος του XTERRA World Cup, κάτι που το κατατάσσει στους καλύτερους αγώνες ορεινού τριάθλου στον κόσμο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε ότι οι διαδρομές του ποδηλάτου και του τρεξίματος έχουν κερδίσει διθυραμβικές κριτικές από όλους τους συμμετέχοντες.

Eκτός από την παγκόσμια elite των αθλητών που αγωνίζονται επαγγελματικά, το XTERRA Greece |Vouliagmeni απευθύνεται σε ερασιτέχνες κάθε επιπέδου φυσικής κατάστασης και ηλικίας. Οι αγώνες που θα γίνουν το Σάββατο 26 Απριλίου είναι οι εξής:

Full απόστασης Off Road TRIathlon (1.500 m κολύμπι, 30 km ΜΤΒ, 11 km τρέξιμο)

Relay (σκυταλοδρομία ομάδας 2 ή 3 αθλητών) Full απόστασης Off Road TRIathlon

Sprint απόσταση Off Road TRIathlon (750 m κολύμπι, 15 km ΜΤΒ, 6 km τρέξιμο)

Relay (σκυταλοδρομία ομάδας 2 ή 3 αθλητών) Sprint απόστασης Off Road TRIathlon

Full απόσταση Aquathlon (1.500 m κολύμπι, 10 km τρέξιμο)

Sprint απόσταση Aquathlon (750 m κολύμπι, 5 km τρέξιμο)

Μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του XTERRA είναι το Kids TRIathlon που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 27 Απριλίου. Ο αγώνας θα γίνει σε πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον και κάτω από τους πλέον αυστηρούς κανόνες ασφάλειας τριάθλου για παιδιά, διαμορφώνοντας έτσι την γενιά των αυριανών αθλητών.

Οι εγγραφές για όλους τους αγώνες θα είναι ενεργές έως την Τετάρτη 23 Απριλίου, οπότε όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως και την τελευταία στιγμή.