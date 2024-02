Χωρίς ορατή «ημερομηνία λήξης» το ανοδικό ράλι στις τιμές των προϊόντων εξ αιτίας των επιθέσεων των Χούθι στην διώρυγα του Σουέζ.

Αυτό τόνισε ο Κωστής Φραγκούλης, κεντρικό πρόσωπο στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα ως Πρόεδρος της International Propeller Club Port of Piraeus, εξηγεί στην ομιλία του, σε συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, ότι η προβληματική κατάσταση στην διώρυγα του Σουέζ, θα έχει «διάρκεια χρόνου» με τους ναύλους να έχουν ήδη – σχεδόν – τετραπλασιαστεί.

Ο Κωστής Φραγκούλης με πλούσιο παρελθόν και οικογενειακή παράδοση στις τάξεις των εφοπλιστών, αποτελεί ταυτόχρονα μια προσωπικότητα που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του εφοπλιστικού κόσμου σε ολόκληρο τον πλανήτη. Είναι πρόεδρος του International Propeller Club Port of Piraeus και αντιπρόεδρος του International Propeller Club of the United States of America. Ως επίσημος ομιλητής στην εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, ξεδίπλωσε με εμφατικό τρόπο τις αρετές της Ελλάδος που πρωτοπορεί και ηγείται της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας, καθώς το 21% των εμπορικών πλοίων που οργώνουν τις θάλασσες του πλανήτη, ανήκει στον Ελληνικό στόλο.

Δεν θα μπορούσε ωστόσο να μην ερωτηθεί για τις συνέπειες στη ναυσιπλοΐα αλλά και την ίδια την καθημερινότητα του πολίτη από την εκρηκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην διώρυγα του Σουέζ λόγω των εχθροπραξιών των Χούθι, που εξαπολύουν φονικές επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, εξαναγκάζοντας τις εταιρίες – η μία μετά την άλλη – αντί να γλιτώνουν χιλιάδες ναυτικά μίλια διασχίζοντας τη διώρυγα, να κάνουν το γύρο της Αφρικής…

«Έχουνε γίνει πάνω από 40 κρούσματα από τον περασμένο Νοέμβριο. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα έχει μία διάρκεια χρόνου…», επεσήμανε ο κ. Φραγκούλης, σημειώνοντας και τις οικονομικές συνέπειες που θα πλήξουν τους πολίτες -όχι μόνο στην Ελλάδα- αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη:

«Βεβαίως έχει ήδη επακόλουθα, οι ναύλοι ειδικά στα Containerships έχουνε σχεδόν τριπλασιαστεί – τετραπλασιαστεί... Αυτό δημιουργεί μια μεγάλη πληθωριστική πίεση, ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων, ανεβαίνουν τα ασφάλιστρα, ανεβαίνει ο χρόνος παράδοσης των προϊόντων...

Αποτελεί ένα πολύ μεγάλο και πολυσύνθετο πρόβλημα...», σημείωσε ο Κωστής Φραγκούλης.

Δωρεά θερμοκοιτίδας από τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών

Οι συντελεστές του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, κατάφεραν μέσα σε μερικές εβδομάδες να συμπληρώσουν το απαραίτητο ποσό προκειμένου να ανταποκριθούν σε ένα αγωνιώδες αίτημα του νοσοκομείου «Αλεξάνδρα», το οποίο αναζητούσε μια ειδική θερμοκοιτίδα για νεογέννητα βρέφη που είτε γεννήθηκαν πρόωρα, είτε αντιμετωπίζουν εξαρχής προβλήματα υγείας.

Όπως ανακοίνωσε από το βήμα της συνεστίασης του ομίλου, ο πρόεδρος, Αναστάσιος Μπάλλας, μένει μόνο η παράδοσή της στους γιατρούς του νοσοκομείου.

«Στην τελευταία μας εκδήλωση μαζέψαμε τα χρήματα και πήραμε μία θερμοκοιτίδα την οποία θα παραδώσουμε στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα γιατί μας υπεδείχθη ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για θερμοκοιτίδες…», τόνισε ο κ. Μπάλλας.



Δύο νέες υποτροφίες, προσφέρουν οι Ροταριανοί

Δύο νέες υποτροφίες για το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, "Sustainability and Quality in the Marine Industry", του Πανεπιστημίου Πειραιώς, προσφέρει σε νέους φοιτητές, λάτρεις της θάλασσας και της ναυσιπλοΐας, ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών, όπως ανακοίνωσε χθες το βράδυ, ο ροτ. Ιωάννης Καμπάνης, πρόεδρος του οργανισμού υποτροφιών «Μιχάλη και Ειρήνης Πουλμέντη».

Ο Πρόεδρος του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών, Αναστάσιος Μπάλλας ευχαρίστησε θερμά τον Πέτρο Πουλμέντη ο οποίος προσφέρθηκε ευγενώς εκ μέρους του Ιδρύματος Μιχαήλ και Ειρήνης Πουλμέντη, να καλύψει το 50% του κόστους των εν λόγω υποτροφιών που έχουν ως στόχο να δώσουν την δυνατότητα σε νέους και φιλόδοξους Έλληνες να αναδείξουν τις αρετές και τις ικανότητές τους υπηρετώντας την μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, εκπρόσωποι της οποίας τίμησαν με την παρουσία τους την συνεστίαση του Ροταριανού Ομίλου Αθηνών με επίσημο ομιλητή τον κ. Κωστή Φραγκούλη, Πρόεδρο του International Propeller Club Port of Piraeus.

Σχετικά με τον Ροταριανό Όμιλο Αθηνών

Ο Ροταριανός Όμιλος Αθηνών ιδρύθηκε το 1928 και είναι ο πρώτος όμιλος που ανέλαβε την επέκταση του έργου του Διεθνούς Ρόταρυ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Διεθνές Ρόταρυ (Rotary International) είναι παγκόσμιο δίκτυο εθελοντών, παγκόσμια ανθρωπιστική οργάνωση προσφοράς υπηρεσιών. Με 33.000 Ομίλους σε περισσότερες από 200 χώρες και γεωγραφικές περιοχές έχει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια μέλη.

Τα μέλη του Ρόταρυ αποκαλούνται Ροταριανοί και εκτελούν ανθρωπιστικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας, όπως είναι η πείνα, η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός και η προστασία του περιβάλλοντος.

Το κύριο πρόγραμμα του Διεθνούς Ρόταρυ στοχεύει στην προστασία των παιδιών από την πολιομυελίτιδα και την εξάλειψή της παγκοσμίως.

Είναι επίσημος σύμβουλος του ΟΗΕ για ανθρωπιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Συνεργάζεται με διεθνείς οργανώσεις όπως την UNICEF, την UNESCO, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Κέντρο Καταπολέμησης Ειδικών Λοιμώξεων των Η.Π.Α. και πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις.