Η Φερεντσβάρος θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του UEFA Europa Conference League. / @Fradi_HU (HUN) will be Olympiacos’ opponent in the 2023-24 UEFA Europa Conference League knockout round play-off.#Olympiacos #UECL #UECLdraw pic.twitter.com/iwwqnGtJvJ