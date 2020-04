40 χρόνια Iron Maiden: Δευτέρα 14 Απριλίου 1980. Πέντε χρόνια μετά την ίδρυσή τους και δύο μήνες μετά την πρώτη τους δισκογραφική εμφάνιση (με δύο τραγούδια στη συλλογή «Metal For Muthas»), οι Iron Maiden κυκλοφορούν το πρώτο τους album. Καθώς η δημοτικότητά τους βρισκόταν πολύ ψηλά (οι 5.000 κόπιες του EP «The Soundhouse Tapes» εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγες μέρες, ενώ είχαν ήδη γίνει εξώφυλλο στο περίφημο περιοδικό Sounds), το «Iron Maiden» βρέθηκε με το καλημέρα στην 4η θέση των βρετανικών charts. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή καθώς στα χρόνια που ακολούθησαν το πνευματικό παιδί του Steve Harris γιγαντώθηκε και από πρωτοπόροι του NWOBHM έγιναν το συγκρότημα που εξακολουθεί να αποτελεί συνώνυμο ενός ολόκληρου μουσικού είδους. 40 χρόνια, 16 studio και 12 live δίσκους μετά, οι Iron Maiden επιδεικνύουν μια αξιοζήλευτη ανθεκτικότητα στη φθορά του χρόνου, αφήνοντας μάλιστα ως παρακαταθήκη τραγούδια – ύμνους, καθώς και αρκετά που θα θέλαμε ακόμα και να μην υπάρχουν.

Σήμερα λοιπόν, το heavy metal γιορτάζει και δύο συντάκτες του rockyourlife βούτηξαν στη δισκογραφία των Iron Maiden, άκουσαν ξανά όλα τα τραγούδια από το «Prowler» μέχρι το «Empire Of The Clouds» συμπεριλαμβανομένων και όλων των B-sides κάθε single (εντάξει, μην ψάχνετε να βρείτε τις διασκευές, ούτε το Mission From ‘Arry με τα μπινελίκια του Harris στον Nicko McBrain που ηχογράφησε ο Bruce Dickinson κρυμμένος πίσω από μία κουρτίνα) και τα έβαλαν σε μια αξιολογική σειρά, με την οποία προφανώς και δεν πρόκειται να συμφωνήσει κανείς. Αυτό όμως που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση είναι ότι από τις 14 Απριλίου 1980 και μετά, τίποτα στο heavy metal δεν θα ήταν όπως πριν. Up the Irons!

