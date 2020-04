Κορονοϊός ΗΠΑ: Δυο από τα «ιερά τέρατα» της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Τζον Μπον Τζόβι, ενώνουν τις δυνάμεις τους στην μάχη ενάντια στο φονικό ιό που «θερίζει» στις ΗΠΑ, καθώς θα είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του σόου που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν πολλοί ακόμη γνωστοί καλλιτέχνες, με στόχο να συγκεντρωθούν χρήματα για τις επείγουσες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί το Νιου Τζέρσεϊ από τον COVID – 19.

Καθένας από το σπίτι του, θα δώσουν το παρών και άλλοι σταρ από την Πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ στις 22 Απριλίου στη διαδικτυακή συναυλία «Jersey 4 Jersey»: από την Χάλσεϊ, τον Ντάντι Ντε Βίτο, τον Τόνι Μπένετ και τη Γούπι Γκόλντμπεργκ μέχρι τον Κρις Ροκ. Στόχος είναι η συγκέντρωση χρημάτων για ενίσχυση της πρώτης γραμμής κατά της πανδημίας. Η συναυλία, που διοργανώθηκε από το νεοσύστατο New Jersey Pandemic Relief Fund (NJPRF), θα μεταδοθεί μέσω των εφαρμογών Apple Music και Apple TV, του E Street Radio στο SiriusXM, τοπικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Bruce Springsteen and more stars from New Jersey will be performing to benefit the state’s fight against the coronavirus pandemic https://t.co/Og46plTylM pic.twitter.com/NLD7ySwA1n

— Rolling Stone (@RollingStone) April 14, 2020