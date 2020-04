Ejekt Festival: Το πολυαναμενόμενο Ejekt Festival δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό το καλοκαίρι λόγω της πανδημίας Covid 19. Στις αρχές Μαρτίου, οι διοργανωτές του Ejekt Festival μέσω του λογαριασμού τους είχαν ανακοινώσει πως και οι δύο ημέρες του φεστιβάλ θα λάμβαναν κανονικά χώρα, μιας και η εμφάνιση του ιού στη χώρα μας ήταν ακόμα στην αρχή. Φαίνεται, όμως, ότι τα νέα δεδομένα στο «μέτωπο» του κορονοϊού ανάγκασαν τους υπεύθυνους του Ejekt να αναθεωρήσουν και να ακυρώσουν τελικά το μουσικό γεγονός του καλοκαιριού, που είχε ενθουσιάσει χιλιάδες Έλληνες θαυμαστές των ροκ συγκροτημάτων.

Σε σχετική ανακοίνωση για την ακύρωση του Φεστιβάλ, οι διοργανωτές του Ejekt ανέφεραν: «Μετά από εβδομάδες εξέτασης όλων των πιθανών επιλογών, είναι πια ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτός ο ιός δεν πρόκειται να εξαφανιστεί σύντομα. Η υγεία και η ασφάλεια όλων των εμπλεκόμενων (κοινό, συγκροτήματα, συνεργάτες, προσωπικό του φεστιβάλ) είναι η βασική μας προτεραιότητα, οπότε δεν γίνεται να προχωρήσουμε με το Ejekt Festival 2020.»

Οι Red Hot Chilli Peppers μαζί με τους The Hives και τους Nothing But Thieves θα άνοιγαν το Ejekt Festival 2020 την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Οι Foals του “δικού μας” Yannis Phillipakis θα ήταν οι headliners της Day 2 του EJEKT Festival 2020, στις 13 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να τα εξαργυρώσουν και θα βγουν ανακοινώσεις σύντομα για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί