Frida Kahlo Museum: Τώρα που όλοι έχουμε εξοικειωθεί με τις ψηφιακές περιηγήσεις, λόγω της καραντίνας για την εξάλειψη του κορονοϊού, είναι ευκαιρία να επισκεφθούμε την βίλα της πρωτοποριακής ζωγράφου Φρίντα Κάλο, το Casa Azul.

Στο «μπλε σπίτι» (όπως μεταφράζεται από τα ισπανικά) η Φρίντα πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Είναι ο προσωπικός της χώρος όπου διοχέτευε την έμπνευση και μέσα στον οποίον «γεννήθηκαν» τόσα ιστορικά πλέον έργα της.

Σήμερα το σπίτι ονομάζεται «Frida Kahlo Museum» και βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού. Από την άνεση και ασφάλεια του σπιτιού μας, ακολουθώντας τις οδηγίες για την παρεμπόδιση της περαιτέρω μετάδοσης του ιού, μπορούμε να μην περιμένουμε στην ουρά για να επισκεφθούμε το Frida Kahlo Museum στην Πόλη του Μεξικού: έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε μια 360 μοιρών περιήγηση στο πρώην σπίτι και κήπο της εμβληματικής σουρεαλίστριας ζωγράφου και ακτιβίστριας.

O πίνακας «Frida and the Caesarian Operation»

Η βίλα, είναι η οικία όπου η Κάλο πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, και περιέχει κάποιους από τους πλέον σημαντικούς πίνακές της, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των «Long Live Life», «Frida and the Caesarian Operation» και «Portrait of My Father».

Η περιήγηση στην Casa Azul με τις εντυπωσιακές εικόνες προσφέρεται εδώ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ