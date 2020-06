Μετά από σχεδόν τρεις μήνες ψηφιακής επαφής με το κοινό, η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων ανοίγει ξανά τις πόρτες της. Με πρώτιστη μέριμνα την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων, η Τεχνόπολη συντονίζεται με τη νέα πραγματικότητα και ανανεώνεται, πάντοτε σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες και τους ενδεδειγμένους κανονισμούς αποστάσεων και πληρότητας για την προστασία της δημόσιας υγείας. Παρεμβάσεις στην αυλή και στους υπαίθριους χώρους, ολοκαίνουριος φωτισμός με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (led) στις κόκκινες καμινάδες, σε αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των πέτρινων κτιρίων και σε κάθε γωνιά σε μία προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης του ιστορικού αυτού χώρου.

Νέοι χώροι χαλάρωσης και σκίασης, δεντροφυτεύσεις, μια νέα outdoor διαδρομή άθλησης, νέα meeting points που «ντύνονται» με μουσική και μια ολοκαίνουρια οθόνη προβολής που υπόσχεται μαγικά καλοκαιρινά κινηματογραφικά βράδια κάτω από τα αστέρια, είναι μερικά απ’ όσα θα συναντήσει κανείς στην ανανεωμένη Τεχνόπολη. Την εμπειρία συμπληρώνουν η παιδική χαρά, το action park του Skywalk, το Industrial Gas Museum Shop και το εμβληματικό Παρατηρητήριο με θέα 360° σε όλη την Αθήνα.

Όσον αφορά στον πολιτιστικό σχεδιασμό του φετινού καλοκαιριού, η Τεχνόπολη παρουσιάζει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα με νέες δράσεις, μια διεθνή μουσική διοργάνωση, μουσικά events, panels και workshops, προβολές, ξεναγήσεις, θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικά προγράμματα, το αγαπημένο Meet Market, το Dinner in the Sky, το MERCH of the Bands Bazaar αλλά και πολλά ακόμα που θα ανακοινωθούν σύντομα και για τα οποία μπορείτε να ενημερώνεστε από το athens-technopolis.gr. Σε όλες τις δράσεις, η πρόσβαση θα γίνεται είτε στον φυσικό χώρο της Τεχνόπολης -πάντα σύμφωνα με τους επίσημους υγειονομικούς περιορισμούς- είτε online. Για να επιτευχθεί αυτό, η Τεχνόπολη επενδύει σε νέες τεχνολογίες και σύγχρονα εργαλεία (πλατφόρμες live streaming & social media), ώστε να συνδυάζονται τα φυσικά events με την όσο πιο άρτια και ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για τα απομακρυσμένα κοινά.

Από τις 16 έως τις 21 Ιουνίου, πραγματοποιείται για 2η συνεχόμενη χρονιά η Athens Music Week, εγκαινιάζοντας έτσι και επίσημα τη συμμετοχή της Τεχνόπολης στο δίκτυο του ευρωπαϊκού έργου HEMI (Hub for the Exchange of Music Innovation), συγχρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη μουσική εβδομάδα της Αθήνας προσαρμόζει το πρόγραμμά της στα νέα δεδομένα και παρουσιάζει, σε μία ολοκαίνουρια phygital εκδοχή, ένα διεθνές συνέδριο με 12 panels, 10 meet & greets, 5 webinars και 28 showcases, όπου συμμετέχουν 50 καταξιωμένοι επαγγελματίες, εκπρόσωποι του μουσικού κλάδου από το εξωτερικό και την Ελλάδα, αλλά και 28 καλλιτέχνες από ολόκληρη την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Τουρκία. Η Athens Music Week κορυφώνεται στις 21 Ιουνίου με ένα μεγάλο event – έκπληξη αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, στο οποίο θα συμμετέχουν 12 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά σε όλο τον κόσμο.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου ανοίγει κι αυτό τις πόρτες του στις 16 Ιουνίου και μας καλεί να ανακαλύψουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές της νεότερης ιστορίας της πόλης. Ταυτόχρονα, έχοντας πάντοτε ως προτεραιότητα τη δημιουργική μάθηση μικρών και μεγάλων, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Γινόμαστε «Μικροί κηπουροί με πινέλα», παίζουμε με χρώματα και κατασκευές «Στην αυλή του εργοστασίου», συμμετέχουμε στη διαδραστική ξενάγηση στους χώρους του παλιού εργοστασίου αλλά και παρακολουθούμε από κοντά το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα θεατρικό δρώμενο «Αφηγήσεις από έναν γκαζιέρη».

Το INNOVATHENS συνεχίζει τα live streaming workshops που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, το management και το marketing, ενώ διευρύνει τις θεματικές με Presentation & Communication skills σε συνεργασία με το British Council, soft skills σε συνεργασία με την KPMG και την τεχνητή νοημοσύνη (AI) σε συνεργασία με τη Samsung Electronics Hellas. Highlight του προγράμματος το Pitching event με τις ομάδες που συμμετείχαν στον 8ο κύκλο του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS, Creative Industries Vol. 4: The SM-art edition, που θα πραγματοποιηθεί online στις 26 Ιουνίου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SMATH.

Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, ο καλοκαιρινός κινηματογραφικός θεσμός, το Athens Open Air Film Festival, επιστρέφει στην Τεχνόπολη για τρεις υπαίθριες κινηματογραφικές βραδιές με προβολές θρυλικών ταινιών, από τις 25 έως τις 27 Ιουνίου. Από το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου δεν θα μπορούσε να λείπει και φέτος το Summer Camp στην Τεχνόπολη, από τις 29 Ιουνίου έως και τις 17 Ιουλίου, με δραστηριότητες για παιδιά 7-11 ετών, ενώ από τις 15 Ιουλίου, ξεκινά ένα πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σύντομα.