Ο σκηνοθέτης των “Batman Forever” και “Batman and Robin”, αλλά και του “The Lost Boys” έχασε τη μάχη με τον καρκίνο. Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του Τζόελ Σουμάχερ σε ηλικία 80 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο, ανακοίνωσε ο εκδότης του. «Πέθανε ήρεμα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο οποίος τονίζει πως «όλοι οι φίλοι του και όλοι όσοι συνεργάστηκαν μαζί του, θα τον θυμούνται με αγάπη». Ο Σουμάχερ ξεκίνησε την καριέρα του από τον χώρο της μόδας, πριν μεταπηδήσει στον «μαγικό» κόσμο του κινηματογράφου ως ενδυματολόγος σε ταινία του Γούντι Άλεν. Έγραψε το πρώτο του σενάριο το 1976, ενώ το σκηνοθετικό του ντεμπούτο έγινε το 1981 με την ταινία «The Incredible Shrinking Woman», όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian.

Ήταν ο σκηνοθέτης στις μεγάλες επιτυχίες δύο ταινιών “Batman”, , το “St. Το Elmo’s Fire, και το “The Lost Boys” . Μάλιστα πήρε τα ηνία του franchise του Μπάτμαν όταν ο αποχώρησε ο Τιμ Μπάρτον. Η πρώτη ταινία ήταν το «Μπάτμαν Για Πάντα» με τους Βαλ Κίλμερ, Τόμι Λι Τζόουνς, Τζιμ Κάρεϊ και Νικόλ Κίντμαν, με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στην αρχή της δεκαετίας του 1990 έβαλε την υπογραφή του στο θρίλερ «Flatliners», το ρομαντικό δράμα «Dying Young» με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς, πριν τελικώς συνεργαστεί με τον Μάικλ Ντάγκλας στην ταινία του 1993 «Falling Down». Η δεκαετία του ’90 θα του χαρίσει δύο υποψηφιότητες για Χρυσό Φοίνικα και Χρυσή Άρκτο για τις ταινίες του «Ξεχωριστή Μέρα» και «8mm» αντίστοιχα.

Το βιογραφικό του περιλαμβάνει πληθώρα επιτυχημένων ταινιών, όπως “Flatliners”, “Falling Down”, τις κινηματογραφικές διασκευές των μυθιστορημάτων του Τζον Γκρίσαμ “The Client” και “A Time to Kill”, “Batman Forever”, “Batman and Robin”, “8MM”, “Tigerland”, “Phone Booth”, “Veronica Guerin” και “The Phantom of the Opera”. Το 2010, ο Σούμαχερ μετέφερε στην μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα “Twelve” του Νικ ΜακΝτόνελ.

«Η επιτυχία μου ενοχλούσε πολύ κόσμο, πάντα», είπε πει κάποτε ο Σουμάχερ. «Ίσως πίστευαν ότι δεν την άξιζα».