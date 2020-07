Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ «Η ΔΙΚΗ» 1962 εμπνευσμένη από το διήγημα του Φράντζ Κάφκα

Από τον Κωνσταντίνο Στραγαλινό

Σε επανέκδοση σε νέα κόπια και διανομή από την Bibliotheque θα κυκλοφορήσει στις 9 Ιουλίου 2020 στους Ελληνικούς κινηματογράφους η «Δίκη» σε σκηνοθεσία του κορυφαίου Όρσον Γουέλς. Πρόκειται για κινηματογραφική διασκευή του κλασικού έργου του Φραντς Κάφκα που παρουσιάζει την εφιαλτική εικόνα ενός ανθρώπου που συλλαμβάνεται και δικάζεται για κάτι που ούτε ο ίδιος ξέρει.

Ο Γιόζεφ Κ., τραπεζικός υπάλληλος, κατακεραυνώνεται από μια σειρά γεγονότων που τον αφοπλίζουν σιγά-σιγά, τον ακυρώνουν και του στερούν κάθε βεβαιότητα, εφόσον «τον πιάνουν στον ύπνο», τον συλλαμβάνουν χωρίς να του πουν ποτέ το γιατί. Ανακρίνεται επίμονα, σε διαδικασίες ονειρικά διαστρεβλωμένες, προσπαθώντας μάταια να ανακαλύψει τις αιτίες της ενοχής του.

Στα μέσα της παγκόσμιας περιπλάνησής του, και μετά την αποτυχία του στο Χόλλυγουντ, ο Όρσον Γουέλς, με απόλυτη πλέον καλλιτεχνική ελευθερία, συλλαμβάνει στις αρχές του ’60 την πιο φιλόδοξη μεταφορά σε ταινία του ανολοκλήρωτου μυθιστορήματος του Φραντς Κάφκα, πετυχαίνοντας να το εντάξει στο δικό του ασπρόμαυρο εξπρεσσιονιστικό σύμπαν. Γυρισμένη στη Γιουγκοσλαβία και στο Παρίσι, Η Δίκη είναι το αριστουργηματικό κινηματογραφικό δοκίμιο περί πολυπρόσωπης εξουσίας (Νόμος, Τέχνη, Εκκλησία) και θύματος, και αυτή που ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς του 20ού αιώνα χαρακτήριζε ως την καλύτερη ταινία της ζωής του.

Ένα εφιαλτικό αριστούργημα.

The Trial / Le procès: Franz Kafka (Orson Welles / 1962)

Γαλλία-Ιταλία (1962). Σκηνοθεσία: Όρσον Γουέλς. Πρωταγωνιστούν: Άντονι Πέρκινς, Ζαν Μορό, Όρσον Γουέλς, Ακίμ Ταμίροφ, Ρόμι Σνάιντερ.

Διάρκεια: 118’.

Trailer:

*Ο Κωνσταντίνος Στραγαλινός είναι βραβευμένος σκηνοθέτης ταινιών μικρού μήκους και κάτοχος MA in Film and Media Production.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Τζορτζ Όρσον Γουέλς (George Orson Welles, 6 Μαΐου 1915 – 10 Οκτωβρίου 1985), γνωστός ως Όρσον Γουέλς, ήταν Αμερικανός σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, ηθοποιός, σεναριογράφος και παραγωγός, κυρίως γνωστός για την ταινία του “Πολίτης Κέιν”, η οποία έχει συχνά αποκληθεί η καλύτερη ταινία όλων των εποχών, αν και έχει επίσης σκηνοθετήσει πολλές άλλες ταινίες που θεωρούνται αριστουργήματα. Το They Shoot Pictures Don’t They? τον ονόμασε τον δευτερο καλύτερο σκηνοθέτη όλων των εποχών. Έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1938 με τη ραδιοφωνική μετάδοση “Ο Πόλεμος Των Κόσμων”. Αν και πολλές από τις ταινίες του θεωρούνται πλέον κλασικής αξίας, τα περισσότερα κινηματογραφικά έργα που σκηνοθέτησε, συμπεριλαμβανομένου και του Πολίτη Κέιν, δεν γνώρισαν εμπορική επιτυχία στην εποχή τους. Το 1999 το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατέταξε στην 16η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Άλλα αξιόλογα έργα του εκτός του Citizen Kane συμπεριλαμβάνουν τα: Οι Υπέροχοι Άμπερσον (1942), Η Κυρία από την Σαγκάη (1947), Touch of Evil (1958), Chimes at Midnight (1965), F For Fake (1973) και The Other Side of the Wind (2018), το οποίο εκδόθηκε 30 χρόνια μετά τον θάνατό του.