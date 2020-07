Η Μόνικα Μπελούτσι θα εμφανιστεί στο Ηρώδειο τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ερμηνεύοντας έναν μονόλογο που βασίζεται σε αδημοσίευτες επιστολές της Μαρίας Κάλλας. Η Ιταλίδα ηθοποιός θα «ενσαρκώσει» την σπουδαία σοπράνο στον θεατρικό μονόλογο από επιστολές της Ελληνοαμερικανίδας ντίβας, στις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο.

Συνολικά, το ΚΑΣ ενέκρινε 21 από τις 30 προτάσεις και στην Αθήνα θα ταξιδέψουν επίσης οι Tiger Lillies για μια καινούργια παράσταση, για την οποία έχουν αντλήσει έμπνευση από την πανδημία. Στο φθινοπωρινό πρόγραμμα του Ηρωδείου περιλαμβάνεται και η παράσταση «Όμορφη Πόλη» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα γεφυρώσει το κλασικό ροκ με τη συμφωνική μουσική, στη συναυλία «Classic Rock IV».

Η συναυλία «The music of Led Zeppelin» θα παρουσιαστεί από τη συμφωνική ορχήστρα «Led Zeppelin Symphonic» και «Rock the Opera», ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης θα δώσει μία συναυλία με σολίστ τον Γεφίμ Μπρόνφα. Τα μπαλέτα Μπολσόι και Μαριίνσκι θα παρουσιάσουν χορούς τανγκό και φλαμένκο στο αθηναϊκό κοινό.

Το «παρών» σε μία επετειακή συναυλία για την πορεία της Μαρινέλλας στο τραγούδι, θα δώσουν ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάριος Φραγκούλης, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και, φυσικά, η Μαρινέλλα. Στη σκηνή του αρχαίου θεάτρου θα ανέβουν οι «Βάκχες» του Ευριπίδη από το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, ο «Οιδίποδας» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ο «Φτωχούλης του Θεού» και το «Περιμένοντας τον Γκοντό» σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Τέλος, η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου θα δώσει μία συναυλία μαζί με τον τραγουδιστή Σάκη Ρουβά.

Τα αιτήματα προς την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχαν ανέλθει στα 80 αλλά, όπως αναφέρθηκε στο συμβούλιο, η πλειονότητα των αιτημάτων αποσύρθηκε αμέσως μετά.

Εν τω μεταξύ, οι εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη πανσέληνο θα είναι λιγότερες, λόγω των συνθηκών. Φέτος 75 μουσεία και αρχαιολογικοί χώροι θα φιλοξενήσουν εκδηλώσεις στις 3 Αυγούστου.

Οι θεατρικές παραστάσεις και οι συναυλίες θα πραγματοποιηθούν με όλους τους θεατές καθήμενους στις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Οι περυσινές εκδηλώσεις σε 100 χώρους είχαν προσελκύσει περίπου 60.000 επισκέπτες αλλά φέτος η προσέλευση αναμένεται πως θα είναι πολύ μικρότερη.

Ενδεικτικό είναι πως ενώ τα έξοδα παραμένουν στα ίδια πάντα επίπεδα, οι θέσεις στο Ηρώδειο έχουν μειωθεί περίπου στο ένα τρίτο, λόγω των μέτρων προστασίας για τον κορωνοϊό.