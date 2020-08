Σκούμπι Ντου: O Ruby δημιούργησε τον δημοφιλή χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές παιδιών και μεγαλύτερων, μαζί με τον Ken Spears. Πέθανε από φυσικά αίτια στο σπίτι του στην Καλιφόρνια, την Τετάρτη, όπως έγινε γνωστό. Ο εγγονός του, Μπέντζαμιν Ράμπι, ανέφερε πως “ποτέ δεν σταμάτησε να γράφει και να δημιουργεί, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία”, ενώ ο πρόεδρος του τμήματος κινουμένων σχεδίων της Warner Bros, δήλωσε: “Έκανε τα πρωινά του Σαββάτου πολύ ξεχωριστά για πολλά πολλά παιδιά, μεταξύ των οποίων και εμένα. Ήταν από τους πιο παραγωγικούς δημιουργούς στην βιομηχανία των κινουμένων σχεδίων και μας χάρισε μερικούς από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες. Ήταν υπέροχο να τον φιλοξενούμε στο στούντιό μας”. Και πρόσθεσε: “Ο Scooby-Doo ήταν ένας αγαπημένος σύντροφος στις οθόνες για πάνω από 50 χρόνια, αφήνοντας μία κληρονομιά που θα κρατήσει και που ενέπνευσε και διασκέδασε πολλές γενιές”.

Αφού υπηρέτησε στο Ναυτικό των ΗΠΑ ο Ράμπι ξεκίνησε την καριέρα του στην τηλεόραση από τα στούντιο της Walt Disney Production. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με την εταιρεία παραγωγής Hanna – Barbera, όπου γνώρισε τον Σπίαρς. Το καρτούν “Scooby-Doo, Where Are You?” έκανε πρεμιέρα το 1969 και παιζόταν ως το 1976 στο CBS. Αποτέλεσε έμπνευση για πολλές ταινίες κινουμένων σχεδίων αλλά και για κινηματογραφικές ταινίες.

Μιλώντας για τα πρώτα τους βήματα, ο Σπίαρς ανέφερε: “Πέρασαν από το μυαλό μας όλα τα είδη των σκύλων που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και αρκετοί χαρακτήρες. Τελικά καταλήξαμε σε έναν σκύλο που θα ήταν δυναμικός ή ‘αγαθός γίγαντας’, χαρακτήρας τον οποίον ‘χτίσαμε’ στα πρότυπά του Μπομπ Χόουπ, έναν μεγάλο δανό μολοσσό”. “Θέλαμε να τον κάνουμε μεγαλόσωμο και αξιαγάπητο για να μπορούν τα παιδιά να ταυτιστούν μαζί του και θα ήταν πιο διασκεδαστικός σαν χαρακτήρας”.

Σε κάθε επεισόδιο ο Σκούμπι και η παρέα του, αποτελούμενη από τον Φρέντι Τζόουνς, τη Δάφνη Μπλέικ, τη Βέλμα Ντίνκλι και τον Σάγκι Ρότζερς, ταξιδεύουν στον κόσμο. Κάθε μέρος που επισκέπτονται είναι στοιχειωμένο από ένα τέρας ή φάντασμα, πίσω από το οποίο κρύβεται πάντα κάποιος άνθρωπος. Η ομάδα έχει ως στόχο να διαλευκάνει το μυστήριο, βρίσκοντας ποιος είναι ο ένοχος και γιατί έχει προβεί σε αυτή την ενέργεια. Αφού γίνει η απαραίτητη έρευνα και βρεθούν αρκετά στοιχεία, στήνεται μια παγίδα με την οποία συλλαμβάνεται ο ένοχος και ξεσκεπάζεται η δολοπλοκία του.

Με πληροφορίες από BBC και Wikipedia