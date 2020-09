Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε ότι κάθε παραγωγή που θέλει να είναι υποψήφια στην κατηγορία Best Picture (Καλύτερη Ταινία), πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Academy Aperture 2025. Θα ξεκινήσουν από την 96η Απονομή Βραβείων, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2024.

«Πρέπει να συμπεριλάβουμε τη διαφορετικότητα του παγκόσμιου πληθυσμού τόσο στη δημιουργία ταινιών αλλά και στο κοινό που συνδέεται μαζί τους. Η Ακαδημία δεσμεύεται να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στο να γίνει αυτό πραγματικότητα», σχολίασαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Ντέιβιντ Ρούμπιν και ο CEO Ντον Χάντσον. Τα νέα κριτήρια έχουν στόχο να υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλομορφία και διαφορετικότητα στις ταινίες που προτείνονται για Όσκαρ.

Change starts now. We’ve announced new representation and inclusion standards for Best Picture eligibility, beginning with the 96th #Oscars. Read more here: https://t.co/qdxtlZIVKb pic.twitter.com/hR6c2jb5LM

— The Academy (@TheAcademy) September 9, 2020