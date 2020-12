“Τα τέσσερα προηγούμενα Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων έρχονται στις οθόνες μας με επιλεγμένες παραγωγές που θα προβληθούν για μία και μοναδική φορά η καθεμία, γιορτάζοντας έτσι το open call της Στέγης σε νέους χορογράφους”, αναφέρει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση και προσθέτει:”878 λεπτά χορού, αξέχαστες παραστάσεις, παραστάσεις που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά, σόλο και ομαδικά έργα, χορευτές που θαυμάζουμε και σπουδαίοι Έλληνες χορογράφοι στα πρώτα τους βήματα”. Οι προβολές θα γίνουν την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου από τις 15:00 και την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου από τις 18:00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | ΑΠΟ ΤΙΣ 15:00

4ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Hannes Langolf & Ερμίρα Γκόρο, Dandelion

Ηρώ Αποστολέλλη, Umbilicus

5ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Ευαγγελία Κολύρα, Code Bend Time

Ανδρονίκη Μαραθάκη, Hi Jack. Hijack!

Χρήστος Ξυραφάκης & Andi Xhuma, “Ok, That’s You..”

Ελπίδα Ορφανίδου, Pharmacist Or Balloonist

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 | ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00

6ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Μαργαρίτα Τρίκκα / Prolet Ocd, A Punch Of Losers

Δανάη Δημητριάδη & Διονύσιος Αλαμάνος, ΑΤΜΑ

Μυρτώ Γράψα, Brighter

Oμάδα Ροπής, Dépaysement

7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων

Χρήστος Μούχας, Α Little More Than Nothing

Ηρώ Βασάλου, Becoming With Animal

Αναστασία Βαλσαμάκη, DisJoint

Κάντυ Καρρά & Χαρά Κότσαλη, Manoeuvre_

Γεωργία Τέγου & Μιχάλης Θεοφάνους, Reverie

Δάφνη Αντωνιάδου & Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Vanishing Point.

BEYOND ACCESS

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Στέγη δημοσίευσε στην σελίδα της στο Facebook ένα δείγμα της δουλειάς της Ειρήνης Κουρουβάνη, χορεύτριας και χορογράφου που ανέπτυξε την μοναδική της τεχνική περνώντας από τον αθλητισμό στις παραστατικές τέχνες. Η κυρία Κουρουβάνη, έχει χορέψει σε διάφορα φεστιβάλ χορού και τα τελευταία 4 χρόνια συμμετέχει ως δασκάλα χορού στα προγράμματα Unlimited Access και iDance της Στέγης. Η κυρία Κουρουβάνη, συμμετέχει με την Στέγη στο πρόγραμμα Beyond Access, που είναι τετραετές πρόγραμμα μεταξύ επτά κορυφαίων ευρωπαϊκών θεάτρων και οργανισμών χορού, που αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής σκηνής, καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών με αναπηρία.

