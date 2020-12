Σαν σήμερα, 40 χρόνια πριν, δολοφονείται ο θρύλος των Beatles, Τζον Λένον, η παρουσία του οποίου άσκησε επιρροή στην παγκόσμια μουσική σκηνή, ενώ διακρίθηκε και ως ακτιβιστής, με ενεργό δράση σε κοινωνικά ζητήματα του 20ου αιώνα. Ο Λένον, ένας από τους πιο πολυδιασκευασμένους και δημοφιλείς τραγουδοποιούς, δολοφονήθηκε την 8η Δεκεμβρίου 1980, όταν κάποιος που δήλωνε φαν του, τον πυροβόλησε.

Από τους βομβαρδισμούς του Λίβερπουλ στη δόξα

Ο Τζον Ουίνστον Λένον γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του στο Λίβερπουλ της Μεγάλης Βρετανίας στις 9 Οκτωβρίου 1940, πιθανότατα κατά τη διάρκεια ενός γερμανικού βομβαρδισμού της πόλης. Το μεσαίο του όνομα δόθηκε προς τιμήν του βρετανού Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο πατέρας του τον εγκατέλειψε μετά τη γέννησή του, με την μητέρα του Λένον να αναθέτει την ανατροφή του στην αδερφή της και τον σύζυγό της. Παρ’ ότι δεν έζησαν μαζί, ο θρυλικός τραγουδοποιός λάτρευε την μητέρα του, και ο θάνατός της από τροχαίο το 1958 τον σημάδεψε, ενώ αργότερα επισφράγισε την φιλία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, που πενθούσε και αυτός την μητέρα του.

Ο Τζον Λένον είχε από την αρχή της σπουδαστικής του πορείας κλίση στις τέχνες, με τα ”γράμματα” να τον αφήνουν παγερά αδιάφορο. Φοίτησε στο κολέγιο Καλών Τεχνών, χωρίς ποτέ να υπάρξει επιμελής σπουδαστής. Εκεί γνώρισε και την πρώτη του γυναίκα, Σίνθια Πάουελ, με την οποία απέκτησαν και τον Τζουλιάν, το πρώτο παιδί του Λένον.

Το 1957 ιδρύει την πρώτη του μπάντα, με όνομα Quarrymen, με μουσική είδους σκιφλ, με τζαζ και μπλουζ επιρροές. Στις 6 Ιουλίου 1957 γνωρίζει τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος σύντομα γίνεται μέλος του συγκροτήματος, αφού ο πατέρας του διαθέτει το υπόγειο του σπιτιού για τις πρόβες των Quarrymen.

Λίγα χρόνια αργότερα, στα μέσα το 1959, η μπάντα μετονομάζεται σε Beatles, και εμφανίζεται δειλά στο Αμβούργο και στο Λίβερπουλ. Εκεί τους ανακαλύπτει ο Μπράιαν Έπσταϊν, ο πρώτος μάνατζέρ του. Το παρθενικό τους σινγκλ κυκλοφορεί το 1962 με τίτλο ”Love me Do”. Η δόξα και η επιτυχία έρχονται εν μία νυκτί, με τους Beatles να μετατρέπονται σε ζωντανό θρύλο της μουσικής.

Η μπάντα καταφέρνει να μετατρέψει την ποπ μουσική σε τέχνη, με τα τραγούδια να υφαίνονται από την μελαγχολική διάθεση και τον ρεαλισμό του Λένον, σε συνδυασμό με την αισιόδοξη αύρα του ΜακΚάρτνεϊ.

Η εκκωφαντική επιτυχία της μπάντας διαρκεί μέχρι το 1970, όταν μετά τον θάνατο του μάνατζέρ τους και την ολοένα και μεγαλύτερη επιθυμία του ΜακΚάρτνεϊ για ηγετικό και πρωταγωνιστικό ρόλο, οι θρυλικοί Beatles διαλύονται.

Η σόλο επιτυχία του Λένον και ο ύμνος της ακτιβιστικής δράσης

Μέχρι και το 1981, ο Τζον Λένον κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους και μουσικές συνθέσεις με μεγάλο ενδιαφέρον, χωρίς ωστόσο να αγγίξει την επιτυχία της μπάντας. Κορυφαία στιγμή της σόλο πορείας του υπήρξε ο δίσκος και το ομώνυμο τραγούδι ”Imagine”, παραγωγής 1971, το οποίο συγκίνησε παγκοσμίως, και κατάφερε να γίνει σύμβολο και ύμνος της ακτιβιστικής διάθεσης και δράσης.

Ο Λένον μετακομίζει στην Νέα Υόρκη, όπου και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με τον πρόεδρο Νίξον στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο οποίος προσπαθεί να τον απελάσει. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν έντονα δυσαρεστημένος με τον τραγουδοποιό, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία αντιμαχόταν την συμμετοχή των Αμερικανών στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Τον Νοέμβριο του 1974 θα εμφανιστεί για τελευταία φορά επί σκηνής, συμμετέχοντας σε μια συναυλία του Έλτον Τζον στη Νέα Υόρκη, ενώ το 1975 γεννιέται ο δεύτερος γιος του, Σον. Τότε ο Λένον εγκαταλείπει για λίγα χρόνια την μουσική, με στόχο να αφοσιωθεί στην φροντίδα του γιου του.

Η δολοφονία που συντάραξε τον πλανήτη

Ο Τζον Λένον δολοφονείται το 1980, όταν ο Μαρκ Τσάπμαν τον πυροβολεί τέσσερις φορές πισώπλατα έξω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη. Ο θρύλος της μουσικής οδηγήθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο Μαρκ Τσάπμαν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, ενώ περίμενε στον τόπο του εγκλήματος την άφιξη της αστυνομίας, ενώ λίγο πριν την αποτρόπαια πράξη του, είχε προσεγγίσει το θύμα του, ώστε να του υπογράψει αυτόγραφο. Εκτός από το όπλο του εγκλήματος, στην κατοχή του υπήρχαν ένα αντίτυπο του δίσκου Double Fantasy, στο εξώφυλλο του οποίου είχε υπογράψει νωρίτερα ο Λένον, ένα αντίτυπο του μυθιστορήματος The Catcher in the Rye του Τ. Ν. Σάλιντζερ, καθώς και κασέτες με τραγούδια των Beatles.

Σε ψυχιάτρους του δικαστηρίου διηγήθηκε πως «κακά πνεύματα» τον παρότρυναν να δολοφονήσει τον Λένον[31] ενώ το 2004 ομολόγησε επίσης πως ένας από τους λόγους που τον ώθησαν στην εγκληματική του ενέργεια ήταν η επιθυμία του να προβληθεί, αισθανόμενος πως μέχρι τότε ήταν ασήμαντος.

Στην κατάθεσή του ανέφερε:

“Προσπαθούσα να κάνω θετικές σκέψεις στη ζωή μου, αλλά έπαθα κατάθλιψη. Έπινα κι απομονώθηκα από τον εαυτό μου, την οικογένεια μου. Είχα τάσεις αυτοκτονίας κι ίσως αυτός ήταν ακόμα ένας λόγος που έφτασα στην απόφαση να σκοτώσω κάποιον. Ίσως απλώς ήθελα να τελειώσουν όλα για μένα. Για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι δεν ψάχνω για δικαιολογίες. Ημουν εκεί, το έκανα, θα μπορούσα να κάνω μεταβολή και να φύγω, όμως είχα κάνει την επιλογή μου. Η λάμψη της δόξας ήταν εκεί. Δεν μπόρεσα να της αντισταθώ. Η αυτοεκτίμησή μου ήταν πληγωμένη. Έψαχνα να βρω διέξοδο. Επέλεξα τη χειρότερη και ήταν τρομερό…”.

