Το Φεστιβάλ των Καννών, το μεγαλύτερο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, που παραδοσιακά διεξάγεται τον Μάιο, αναβλήθηκε αυτή τη χρόνια για τον Ιούλιο, λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

“Όπως ανακοινώθηκε το περασμένο φθινόπωρο, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έδωσε στον εαυτό του τη δυνατότητα να τροποποιήσει τις ημερομηνίες, σύμφωνα με την εξέλιξη της παγκόσμιας υγειονομικής κατάστασης. Ως εκ τούτου, το αρχικά προγραμματισμένο για τις 11 έως τις 22 Μαΐου 2021 Φεστιβάλ, θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 6 Ιουλίου έως το Σάββατο 17 Ιουλίου 2021”, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

74th FESTIVAL DE CANNES: CHANGE OF DATES

Initially scheduled from 11 to 22 May 2021, the Festival de Cannes will now take place from Tuesday 6 to Saturday 17 July 2021. #Cannes2021

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) January 27, 2021