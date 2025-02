Dacia Duster: 2024 - Χρονιά Βραβεύσεων

Ως αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς στην αγορά, η τρίτη γενιά του Duster ενίσχυσε τη φήμη της, κατακτώντας περισσότερα από 25 βραβεία σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 2024.

Αυτές οι διακρίσεις, που απονεμήθηκαν από εξειδικευμένες επιτροπές σε πολλές χώρες, αναγνωρίζουν την εξαιρετική σχεδίαση, τις επιδόσεις και την οικονομία που προσφέρει το Duster στην κτήση και την χρήση—επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένα ιδανικό SUV με την κορυφαία σχέση αξίας-τιμής στην κατηγορία του.

Μεταξύ των σημαντικότερων διακρίσεων, αποτελεί το γεγονός ότι το Duster τιμήθηκε με το σημαντικό βραβείο ‘Best Buy Car of Europe’ από την επιτροπή του θεσμού AutoBest, η οποία επιβραβεύει το αυτοκίνητο που προσφέρει τον καλύτερο συνδυασμό αξίας, επιδόσεων, σχεδίασης, καινοτομίας αλλά και κάλυψης των αναγκών των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Οι σημαντικότερες βραβεύσεις του Duster στην Ευρώπη

Ρουμανία

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2025 – Romanian Automotive Press Association

Κορυφαίο 4x4 SUV – Auto Pro

Πολωνία

Αυτοκίνητο της Χρονιάς Polska 2025 – The Car of the Year

Πρωταθλητής Value for Money 2024 (μεσαία κατηγορία SUV) – Auto Swiat

Fleet Derby 2024 – Καλύτερο στην κατηγορία SUV/Crossover

Γαλλία

Νέο Αυτοκίνητο της Χρονιάς – Trophées de L’argus

SUV της Χρονιάς – Automobile Awards

SUV της Χρονιάς 2024 – Grand Prix Auto-Moto (Auto-Moto Magazine)

Βραβείο Κοινού (SUV κατηγορία) – Auto Plus

Καλύτερο Υβριδικό της Χρονιάς – Association des Médias Auto-Moto (AM-AM)

Αγαπημένο της Κριτικής Επιτροπής – Association des Médias Auto-Moto (AM-AM)

Ισπανία

Καλύτερο Αυτοκίνητο της Χρονιάς – The Renting Automotive Awards

Καλύτερο SUV – Car & Driver

Γερμανία

Πρωταθλητής Value for Money – Auto Bild

Καλύτερο Οικογενειακό Αυτοκίνητο – Auto Strassenverkehr

Βραβείο Allrad – Auto Bild

Carwow Car of the Year Awards 2025 – Carwow

Ηνωμένο Βασίλειο

Καλύτερο compact SUV – Auto Express

Βραβείο Smart Spender – Carwow

Αυστρία

Μεγάλο Αυστριακό Βραβείο Αυτοκινήτου – ARBÖ

Ιταλία

Auto Europa 2025 – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive (UIGA)

Λιθουανία

Αυτοκίνητο Κοινού – Lithuanian Car of the Year Competition

Εσθονία

Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Εσθονία – Aasta Auto Competition

Ιρλανδία

Αυτοκίνητο της Χρονιάς – Irish Examiner



Οι πολυάριθμες βραβεύσεις του Duster το 2024 καταδεικνύουν την αυξανόμενη επιτυχία του και επιβεβαιώνουν ότι παραμένει η κορυφαία επιλογή για πελάτες που αναζητούν ένα στιβαρό, προσιτό SUV, ικανό να ανταπεξέλθει ακόμη και στις πιο ακραίες οδηγικές συνθήκες. Με την τρίτη του γενιά να θέτει νέα πρότυπα, το Duster συνεχίζει να αποτελεί σύμβολο αξιοπιστίας, καινοτομίας και εξαιρετικής αξίας για τους οδηγούς σε όλη την Ευρώπη.