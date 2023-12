Δεν περνάει καλά στο Άνφιλντ η Άρσεναλ - Παράδοση 10 χρόνων που δείχνει Λίβερπουλ

Arsenal’s results at Anfield in the last 10 years:



❌ 2013-14: 5-1 loss

➖ 2014-15: 2-2

➖ 2015-16: 3-3

❌ 2016-17: 3-1 loss

❌ 2017-18: 4-0 loss

❌ 2018-19: 5-1 loss

❌ 2019-20: 3-1 loss

❌ 2020-21: 3-1 loss

❌ 2021-22: 4-0 loss

➖ 2022-23: 2-2



Another trip to Liverpool… pic.twitter.com/oesNhLgVPF