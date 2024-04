Cristiano Ronaldo has now multiple hat-tricks in 12 different calendar years:



2010: 🎩🎩🎩🎩

2011: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2012: 🎩🎩🎩🎩

2013: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2014: 🎩🎩🎩🎩

2015: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2016: 🎩🎩🎩🎩🎩🎩

2017: 🎩🎩

2018: 🎩🎩

2022: 🎩🎩

2023: 🎩🎩🎩

2024: 🎩🎩



55 in total at… pic.twitter.com/qLAGzy7AD2