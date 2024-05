Το δesfa+ Innovation Center, η νέα πρωτοβουλία του ΔΕΣΦΑ με σκοπό την ενίσχυση καινοτόμων projects για τον ενεργειακό κλάδο, ολοκλήρωσε το πρώτο Call for Ideas, με 2 startups - τις Cognitiv+ και Irida Labs - να λαμβάνουν υποστήριξη και χρηματοδότηση για την επόμενη φάση ανάπτυξης των projects τους, αυτή του Proof of Concept (PoC). Οι ιδέες των ομάδων που θα λάβουν χρηματοδότηση παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 14/05 στο The HUB Events, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Τύπου και του ευρύτερου οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η ομάδα του δesfa+ Innovation Center προχώρησε στην αξιολόγηση των 20 συνολικά προτάσεων που υποβλήθηκαν στο call for ideas. Για την αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη μια σειρά παράμετροι, όπως η παρουσίαση της ομάδας, τα οφέλη της επιχειρηματικής ιδέας, η ικανότητα προσαρμογής της στις ειδικές ανάγκες του ΔΕΣΦΑ, καθώς και οι τεχνολογίες που θα αξιοποιηθούν για την υλοποίησή της. Στόχος ήταν η επιλογή των πιο καινοτόμων και υλοποιήσιμων ιδεών. Ύστερα από την πραγματοποίηση δύο εντατικών pitching days, το δesfa+ Innovation Center επέλεξε την Gognitiv+ και την Irida Labs για να δημιουργήσουν καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της δέσμευσης του ΔΕΣΦΑ για ένα πράσινο μέλλον.

Η πρώτη από τις 2 ιδέες που βραβεύτηκαν προήλθε από την Cognitiv+, μια καινοτόμο πλατφόρμα που προσφέρει στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να επιταχύνουν έως και 70% την επεξεργασία εγγράφων. Χρησιμοποιώντας μια προηγμένη εφαρμογή επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP) και προσαρμοσμένα μοντέλα μηχανικής μάθησης, η πλατφόρμα της Cognitiv+ προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης εξαγωγής πληροφορίων από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία εγγράφων. Για τον ΔΕΣΦΑ, η Cognitiv+ ετοίμασε δύο σενάρια, ένα για τη βελτίωση της διαχείρισης των συμβάσεων του Διαχειριστή και ένα για την ανάπτυξη έξυπνης αναζήτησης εγγράφων. Με το πρώτο σενάριο αξιοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση των συμβολαίων και των συμβάσεων του οργανισμού, ενώ με το δεύτερο επιταχύνεται η διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών σε περίπλοκα τεχνικά έγγραφα, διευκολύνοντας τον εντοπισμό του ουσιαστικού περιεχομένου.

Η δεύτερη πρόταση που έλαβε χρηματοδότηση προήλθε από την Irida Labs, μια εταιρεία υψηλής τεχνολογίας παροχής λογισμικού για Ενσωματωμένα Συστήματα Υπολογιστικής Όρασης (Embedded Computer Vision). Η εταιρεία έχει αναπτύξει το «Vision AI Sensor for Smart Buildings», έναν καινοτόμο αισθητήρα που αξιοποιεί προηγμένες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για να μετασχηματίσει οπτικές πληροφορίες από κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου σε χρήσιμα δεδομένα (metadata). Για τον ΔΕΣΦΑ, η ομάδα της Irida Labs επεξεργάστηκε δυο σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά την επόπτευση της τήρησης των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας από τους εργαζομένους, συμβάλλοντας στην προστασία της σωματικής ακεραιότητάς τους. Παράλληλα, το δεύτερο σενάριο εστίασε στην ενσωμάτωση της προτεινόμενης λύσης στο νέο Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων (BMS) των κεντρικών γραφείων του ΔΕΣΦΑ. Στόχος της συγκεκριμένης λύσης είναι η αξιοποίηση των αισθητήρων για την άντληση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τα πρότυπα πληρότητας, την κατανάλωση ενέργειας, τυχόν απειλές ασφαλείας και τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στο κτίριο.

Η Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε τα εξής: «Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν κλειδί για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης. Οι καινοτόμες ιδέες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του ενεργειακού κλάδου και για την προώθηση της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μείγματος. Με την έναρξη της λειτουργίας του δesfa+ Innovation Center, ο ΔΕΣΦΑ επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία και στις δυνατότητες των σύγχρονων τεχνολογιών φέρνοντας πιο κοντά την ενέργεια του αύριο. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου Calls for Ideas σηματοδοτεί την αφοσίωση του ΔΕΣΦΑ στην προώθηση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών. Καλωσορίζουμε την Cognitiv+ και την Irida Labs στην ομάδα μας και ανυπομονούμε να δουλέψουμε από κοινού, για την δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακά μέλλοντος».

Το δesfa+ Innovation Center αποτελεί μια νέα πρωτοβουλία του Διαχειριστή που στόχο έχει να αποτελέσει το σημείο συνάντησης του οργανισμού με νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια. Η λειτουργία του συμβάλλει στον ταχύτερο εντοπισμό των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και στην ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες του οργανισμού. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, ο ΔΕΣΦΑ επιζητά να ενισχύσει περαιτέρω τις υποδομές του και τη συνολική του τεχνογνωσία, εδραιώνοντας την κουλτούρα καινοτομίας εντός του οργανισμού και αποκτώντας πρόσβαση σε ανθρώπινο ταλέντο εκτός αυτού.