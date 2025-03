Διακρίσεις για την Samsung στα iF Design Awards 2025

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι έλαβε συνολικά 58 διακρίσεις στο International Forum (iF) Design Awards 2025, ένα διάσημο γερμανικό διεθνή διαγωνισμό για το design. Μεταξύ των διακρίσεων περιλαμβάνεται το Χρυσό Βραβείο για το Ballie της Samsung και την προηγμένη σχεδίαση πακέτου για φορητούς προβολείς, το «BOJAGI».

Τα iF Design Awards ιδρύθηκαν το 1953 ως Die Gute Industrieform e.V. και αξιολογούν μια ολοκληρωμένη σειρά παραγόντων, σε συνολικά εννέα κατηγορίες: Σχεδιασμός προϊόντων, Σχεδιασμός Συσκευασίας, Σχεδιασμός Επικοινωνίας, Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων, το Professional Concept,ο Σχεδιασμός Υπηρεσιών, η Αρχιτεκτονική, η Εμπειρία Χρήστη (UX) και η Διεπαφή Χρήστη (UI).

«Η καινοτομία με το AI μπορεί να βοηθήσει στην απήχηση στους πελάτες μας, μέσω της δύναμης του σχεδιασμού», δήλωσε ο TM Roh, Πρόεδρος και Επικεφαλής του Κέντρου Εταιρικού Σχεδιασμού της Samsung Electronics. «Θα προσπαθήσουμε να παρέχουμε σχέδια που εναρμονίζονται με το μεταβαλλόμενο τρόπο ζωής των καταναλωτών και συμβάλλουν στην κοινωνία και τις ζωές των καταναλωτών μας».

Δύο χρυσά βραβεία αναγνωρίζουν τα σχέδια που προσφέρουν εξατομικευμένες εμπειρίες

Το Ballie , ένα ρομπότ για το σπίτι που ενσωματώνει το AI, λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός που μπορεί αυτόνομα να κινείται στο σπίτι και να ολοκληρώνει διάφορες εργασίες. Με τη σύνδεση και τη διαχείριση οικιακών συσκευών, το Ballie μπορεί να προσφέρει βοήθεια μαθαίνοντας από τα πρότυπα και τις συνήθειες των χρηστών, για να παρέχει «εξυπνότερες», εξατομικευμένες εμπειρίες.

Το προηγμένο concept σχεδίασης πακέτου για μικρούς φορητούς προβολείς – που ονομάζεται «Αειφόρος σχεδιασμός & επικοινωνία BOJAGI» - εμπνεύστηκε από ένα παραδοσιακό κορεάτικο εργαλείο που ονομάζεται bojagi. Ο σχεδιασμός υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας εναπομείνασες ποσότητες υφάσματος και σχεδιάστηκε για να μπορεί να συσκευάζεται και να επαναχρησιμοποιείται με βιώσιμο τρόπο ανεξάρτητα από το σχήμα του.

58 βραβεία για τις τηλεοράσεις, τις οικιακές συσκευές και τα smartphones

Οι 58 διακρίσεις της Samsung σημειώθηκαν σε όλες τις κατηγορίες σχεδιασμού. Εκτός από τα Χρυσά Βραβεία για το Ballie και το BOJAGI, η Samsung βραβεύθηκε στην κατηγορία «Σχεδίαση προϊόντων» για:

Το Bespoke AI Laundry Combo™, που συνδυάζει σε μια συσκευή πλυντήριο και στεγνωτήριο

Το Galaxy Ring , που ενσωματώνει την τεχνολογία αισθητήρων της Samsung και τις δυνατότητες του Galaxy AI, και

Την τηλεόραση Neo QLED 8K, που προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία με σχεδιασμό infinity air

Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που αναγνωρίστηκαν για το εξαιρετικό τους design περιλαμβάνουν το Foldable Galaxy AI UX , το Bespoke refrigerator UX και την έκθεση Newfound Equilibrium, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Milan Design Week 2024. Το αναδιπλούμενο Galaxy AI UX επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία με λειτουργίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.. Και χάρη στη λειτουργικότητα δύο οθονών της σειράς Galaxy Z, οι χρήστες μπορούν να τοποθετήσουν τη συσκευή τους σε Flex Mode. Το UX του Bespoke ψυγείου παρέχει εμπειρίες που απλοποιούν τη ζωή των χρηστών, όπως η διαχείριση λίστας τροφίμων και ο έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών. Τέλος, η έκθεση Newfound Equilibrium παρουσίασε τη φιλοσοφία σχεδιασμού της Samsung με επίκεντρο τον χρήστη.