Μίμης Δομάζος: Η Καλλιθέα τιμά τη μνήμη του για όλη την υπόλοιπη σεζόν

Ως φόρο τιμής στον Μίμη Δομάζο, η Athens Kallithea FC θα διατηρήσει τη θέση του στη Λεωφόρο κενή για το υπόλοιπο της σεζόν.



In tribute to Mimis Domazos, Athens Kallithea FC will enshrine his regular seat at Leoforos for the rest of the season.#AKFC66 pic.twitter.com/nL4gbwuNsC