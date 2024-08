Έχασε την πιο σκληρή μάχη, απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών ο Σβεν Γκόραν Έρικσον

Νικήθηκε από τον καρκίνο, αλλά τα έδωσε όλα. Ο Σβεν Γκόραν Έρικσον πέθανε σε ηλικία 76 ετών δίνοντας τους τελευταίους μήνες τη δική του άνιση μάχη με την επάρατη νόσο.

Το Δελτίο Τύπου αναφέρει ότι: «ο Σβεν-Γκόραν Έρικσον πέθανε. Μετά από μακροχρόνια αρρώστια απεβίωσε το πρωί της Δευτέρας (26/8) στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από τους συγγενείς του. Την απώλεια του θρήνησαν η κόρη του Λίνα, ο γιός του Γιόχαν με τη σύζυγό του Αμάνα και την εγγονή του Σκάι, ο πατέρας Σβεν, η σύντροφός του Γιανισέτ με τον γιό της Αλσίντες, ο αδερφός του Λαρς-Έρικ με τη σύζυγό του Γιουμνόνγκ».

Ο Σουηδός προπονητής έσπαχε από καρκίνο στο πάγκρεας. Ο 76χρονος πρώην εκλέκτορας πρωταγωνίστησε σε ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ του Amazon Prime.

Sven, the new documentary on the extraordinary life of Sven-Goran Eriksson on Prime Video will air on Friday August 23.



"It’s cancer I have, but don’t be sorry… smile and remember the good times”pic.twitter.com/opwrHIxdpq — Kyama (@ElijahKyama_) August 20, 2024

Εκεί μίλησε για τη ζωή του, την ποδοσφαιρική του καριέρα, τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο, αλλά και το όνειρο της ζωής: ότι κάθισε στον πάγκο και προπόνησε αγώνα της Λίβερπουλ.

🥲 An emotional standing ovation for Sven-Goran Eriksson before YNWA for Liverpool Legends vs. Ajax. pic.twitter.com/5EI7MeawkX — This Is Anfield (@thisisanfield) March 23, 2024

«Είχα μία καλή ζωή. Νομίζω ότι όλοι φοβόμαστε τη μέρα που θα πεθάνουμε, αλλά η ζωή είναι και θάνατος. Πρέπει να μάθεις να το αποδέχεσαι όπως είναι. Ας ελπίσουμε ότι στο τέλος οι άνθρωποι θα πουν, ναι, ήταν καλός άνθρωπος, αλλά δεν θα το πουν όλοι αυτό.

Ελπίζω να με θυμάστε ως έναν θετικό τύπο που προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε. Μη λυπάστε, να χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ για όλα, προπονητές, παίκτες, κόσμο, ήταν φανταστικό. Φροντίστε τον εαυτό σας και φροντίστε τη ζωή σας. Και ζήστε το. Αντίο», αναφέρει χαρακτηριστικά το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

"I have no pain... but I know it's there"



Sven-Göran Eriksson opens up about being diagnosed with cancer.



𝐒𝐯𝐞𝐧, a new documentary on his extraordinary life and career, available on Prime Video from 23 August 📺 pic.twitter.com/3UDNXYuuZc — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 21, 2024

Είχε αποκαλύψει μάλιστα το που θα ήθελε να... αποχαιρετήσουν τις στάχτες του.

Ποιος ήταν ο Σβεν Γκόραν Έρικσον

Πρόκειται για μία από τις πλέον εξέχουσες μορφές της παγκόσμιας προπονητικής. Ως πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Αγγλίας έγινε πιο γνωστός, εντούτοις από νωρίς άφηνε τη σφραγίδα του στο στερέωμα του αθλήματος.

Γεννήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου του 1948 στο Σούνε της Σουηδίας και τη δεκαετία του '60 είχε απλή παρουσία στην Τόρσμπι της Σουηδίας, αναφορικά με την ποδοσφαιρική πορεία του.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Η πρώτη του στάση στην προπονητική καριέρα του ήταν στην Ντέγκερφορς το 1977. Ακολούθησαν Γκέτεμποργκ, Μπενφίκα, Ρόμα και Φιορεντίνα. Μεταπήδησε το 1989 στην Μπενφίκα, μεγαλούργησε με τη Σαμπντόρια (1992-97), απογείωσε τη Λάτσιο (1997-2001) και εν συνεχεία ανέλαβε το τιμόνι των «λιονταριών» (2001-06).

Ακολούθησαν οι Μάντσεστερ Σίτι (2007-08), οι Εθνικές ομάδες του Μεξικό και της Ακτής Ελεφαντοστού, η Λέστερ (2010-11), η εξόρμηση στην Κίνα και μία τελευταία στάση στις Φιλιππίνες. Προπόνησε συνολικά 12 ομάδες και κέρδισε 18 τρόπαια.