Έχουμε διπλωμάτες στην ΕΥΠ, δραστήρια πρέσβη ΗΠΑ, αριστερές βρισιές

Έχει γεμίσει φίλους από την χώρα μας, το προφίλ της προτεινόμενης από τον εκλεγμένο Αμερικανό πρόεδρο Ντ. Τραμπ, για πρέσβη στην χώρα μας, της κ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Πρώτος μαθαίνω γράφτηκε στους φίλους της ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, και λίγο μετά ο άλλοτε υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, ο οποίος και της έστειλε και συγχαρητήρια. Ο τελευταίος είναι γνωστός υποστηρικτής του προέδρου Τραμπ.

Ρώτησα διπλωμάτη, που έχει υπηρετήσει καις τις ΗΠΑ, για το πώς βλέπει την τοποθέτηση αυτή. Αρχικά, μου είπε, ως διπλωμάτης καριέρας είμαι κατά των τοποθετήσεων στις θέσεις αυτές μη διπλωματών. Στις ΗΠΑ όμως αυτό είναι κανόνας.

Όσον αφορά την συγκεκριμένη, μου είπε, δεν έχω πολλά στοιχεία, αν και όπως μου είπαν πέρα των καλλιστείων είχε καλή πορεία ως εισαγγελέας. Νομίζω, κατέληξε, πως είναι θετικό ότι έχει στενές σχέσεις με τον πρόεδρο και το περιβάλλον του, γιατί κάτι τέτοιο βοηθά, αν χρειαστεί να επιλύονται άμεσα προβλήματα. Όταν τον ρώτησα για ορισμένα περί Ελλήνων τεμπέληδων που είχε πει πριν καμιά δεκαριά χρόνια, μου είπε κάτι σαν «περασμένα ξεχασμένα»….

Στα όρια της διπλωματίας

Επίσημους κατασκόπους είχαν ονομάσει το 15ο αιώνα τους διπλωμάτες και τους θεωρούσαν κατάσκοπους που απλώς έχουν επίσημο τίτλο. Η άποψη αυτή επικρατεί ακόμα και τώρα σε πολλά κράτη. Εμείς, λοιπόν, ως χώρα, μάλλον επιβεβαιώνουμε την φήμη. Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες, από την ηγεσία της ΕΥΠ, έχουν περάσει αρκετοί διπλωμάτες. Αυτές τις μέρες, θα τοποθετηθεί υποδιοικητής της ΕΥΠ, ο πρέσβης Κυριάκος Λουκιάκης, που ήταν πριν λίγο καιρό διευθυντής Πολιτικών Υποθέσεων στο υπουργείο Εξωτερικών. Ο κ. Λουκιάκης, θεωρείται ότι είναι της «σκληρής γραμμής» στα ελληνοτουρκικά θέματα ενώ έχει κάνει και πρεσβευτής στο Ισραήλ. Μαθαίνω ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με αξιωματούχους όλων των επίπεδων στην χώρα. Θα αντικαταστήσει έναν συνάδελφο του πρέσβη τον κ. Ραπτάκη, που είχε τοποθετηθεί στην θέση πριν δυο χρόνια περίπου. Ο κ. Λουκιάκης, θα συνεργαστεί και πάλι, με τον συνάδελφο του στο υπουργείο Εξωτερικών, τον άλλοτε και γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Θ. Δεμίρη, που είναι διοικητής στην ΕΥΠ.

Πάντως στην Τουρκία η κατεύθυνση είναι αντίστροφη. Ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών, έγινε υπουργός Εξωτερικών.

Πάλι τον αιφνιδίασαν

Τι κόσμος. Πάλι αιφνιδιάστηκε ο Δήμος Αθηναίων και ο Δήμαρχος Χ. Δούκας. Του κοινοποίησαν λέει δικαστική απόφαση με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή λειτουργία του μπαρ στη Λ. Βουλιαγμένης, το οποίο σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικους και πολλοί από αυτούς οδηγήθηκαν στο Νοσοκομείο. Μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης, το μπαρ θα λειτουργεί, σύμφωνα με απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου. Νομικός δεν είμαι, αλλά αν ήμουν, στον Δήμο θα είχα ενδιαφερθεί πριν βγει η απόφαση κι όχι μετά…

Αριστερό βρισίδι

Όλα τα είχαν στον Σύριζα, ο …Καρανίκας τους έλειπε. Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Α. Τσίπρα ως πρωθυπουργού, φαίνεται ότι έγινε έξαλλος από άρθρο του άλλοτε επίσης συμβούλου του κ. Τσίπρα, κ. Κρατερού που επιτέθηκε στην βουλευτή Ρ. Θρασκιά μόλις αυτή ανεξαρτητοποιήθηκε και την χαρακτήρισε «νούμερο». Ο κ. Καρανίκας χαρακτήρισε τον πρώην σύντροφο του, εκπρόσωπο του «νεοσταλινικού Μπρεζνιεφισμού» ενώ δεν παρέλειψε να τα σούρει και στον Σύριζα, μιλώντας για «Σύριζα- παράγκα» της φρουράς Τσίπρα, των 87 πραξικοπηματιών με την «μαφιόζικη» ηγεσία που περιμένει ως φρουρά τον μαρμαρωμένο βασιλιά να αφοδεύσει δυόσμο και να ομορφαίνει η πλάση. Θλιβεροί. αποτελεί πια την «αναχρονιστική αυτοαναφορική αριστερά» και πολλά άλλα.

Και βέβαια, του απάντησε ο Παύλος Πολάκης στο ανάλογο ύφος: «Κούρασες πολύ Καρανίκα. Απατεώνας ΤΕΛΟΣ. Πάρτο απόφαση. Άντε πια με τα σεντόνια που υπερασπίζουν μια ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ - ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΙΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. Έλεος πια! Δεν το βλέπεις πως είναι απλά ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ;;;»

Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε, που έλεγε και ο Ηλιόπουλος σε ελληνική ταινία.

Τώρα τα θυμήθηκε

Πάντα με εντυπωσίαζαν οι πολιτικοί, οι οποίοι μόλις φύγουν από την ενεργό δράση, ανακαλύπτουν κάτι που όλοι οι πολιτικοί το γνωρίζουν και οι περισσότεροι δεν εφαρμόζουν. Χθες, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, μιλώντας σε συνέδριο για τα 50 χρόνια εξωτερικής πολιτικής υποστήριξε: «Αυτό που μας λείπει είναι η συνέχεια στην πολιτική μας. Βάζουμε πολλές φορές την εξωτερική πολιτική στην Προκρούστεια κλίνη των πολιτικών διαφορών, αλλά η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης». Πολύ ωραία λόγια που οι πολιτικοί, μας τα λένε όταν φεύγουν από την πρώτη γραμμή, ενώ όταν είναι στην εξουσία κάνουν το αντίθετο. Καλύτερα να μην τα λένε ως πρώην, γιατί καταντά και αστείο, για να μην πω τίποτε χειρότερο.

Η πολύπλοκη Συρία

Μια και αναφέρθηκα στα της εξωτερικής πολιτικής, να σας πω ότι στο υπουργείο Εξωτερικών, μελετούν με πολύ προσοχή τα όσα εξελίσσονται στην Συρία. Όχι μόνον γιατί υπάρχει η ανάγκη προστασίας τον Ελλήνων χριστιανών που ζουν εκεί, αλλά και των εκκλησιών και γιατί αν οι εξελίξεις οδηγήσουν στην δημιουργία νέων κρατών και διαμελισθεί η Συρία, θα βρεθούμε μπροστά σε νέες καταστάσεις, μια και θα υπάρξει η ανάγκη αλλαγής διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. Και αυτό η Άγκυρα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, αν όχι άμεσα, στο μέλλον για να προωθήσει τις δικές της βλέψεις.

Γι΄αυτό και η «επιθετική» κίνηση του Ισραήλ να καταλάβει περιοχή της Συρίας δεν μας βρίσκει συμφώνους άσχετα με το ότι το Τελ Αβίβ επικαλείται προστασία των συνόρων του. Βέβαια, στο μεταξύ ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μαζί με τον επικεφαλής της ΜΙΤ Ι. Καλίν, προσευχήθηκαν σε ιστορικό τζαμί της Δαμασκού. Δεν έμειναν στη μελέτη διεθνών συνθηκών.

Παρακολούθηση εκλογών

Και κάτι ευχάριστο από τον χώρο του υπουργείου των Εξωτερικών. Η κ. Μαρία Τελαλιάν, εδώ και χρόνια, προϊσταμένη της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, εξελέγη Επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Το Γραφείο ODIHR συνιστά ανεξάρτητο όργανο που παρακολουθεί τις εκλογές στα κράτη μέλη, προτείνει αλλαγές στη σχετική νομοθεσία και κάνει συστάσεις για την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων, για την καταπολέμηση των διακρίσεων και για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Έχει επίσης ενδιαφέρον ότι η Ελληνίδα νομικός εξελέγη ομόφωνα, από τα 57 κράτη μέλη του Οργανισμού….

Αν σκεφτείτε ότι από 1ης Ιανουάριου, θα είμαστε και μέλος του πανίσχυρου Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ τότε έξω πάμε καλά, που έλεγε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής…

Απέχθεια σε κείμενα

Η ΝΔ όρισε τον πρώην πρόεδρο της Β. Μεϊμαράκη, μέλος της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που θα συντάξει το «Μανιφέστο» με τους στόχους και τις προτεραιότητες της επόμενης πενταετίας και να σχεδιαστούν οι αντίστοιχες πολιτικές του. Ο πρώην υπουργός, που έχει συνεργαστεί με τον πρώην πρόεδρο του από παλιά, που μου μετέφερε την πληροφορία, μου εξέφρασε και την απορία του για το γιατί τοποθετήθηκε ο «Βαγγέλας», όπως τον είπε εκεί. Μα γιατί απορείς, ρώτησα. «Από τότε που είμαστε στην ΟΝΝΕΔ, είχε μια απέχθεια σε προγράμματα και κείμενα».

Αλλαγή αλφαβήτου

Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα. Πάντα είμαι ενθουσιασμένος όταν επιλύονται θεσμικά προβλήματα που εμποδίζουν την ελληνική οικονομία να ξεπεταχθεί, να καλπάσει. Ευτυχώς, άλλαξε το λογότυπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά ταυτόχρονα άλλαξε και το αλφάβητο. Στο εξής το γράμμα Ε θα είναι κάτι σαν το Ξ, λίγο στραβό. Αν δεν με πιστεύετε κοιτάξτε το νέο λογότυπο να δείτε πόσο ωραίο είναι, παρότι πρέπει να παραδεχθώ ότι η λέξη ΑΤΗΞΧ έχει δυσκολία ανάγνωσης και κυρίως προφοράς, για εμάς τους καθυστερημένους που δεν είμαστε κοσμοπολίτες.

Τέλος πάντων, παρουσιάζω με χαρά, το νέο λογότυπο κι όποιος μπορεί ας το διαβάσει. Ευτυχώς βάλανε και υπότιτλο για να μάθουμε τι είναι:

Πάντως μια και μιλάμε για το Χρηματιστήριο Αθηνών, το λογότυπο ήταν το μικρότερο από τα προβλήματά του. Πρόβλημα είναι ότι χρειάζονται νομοθετικές ρυθμίσεις για διάφορα θέματα και καθυστερούν για άγνωστους λόγους. Πρόβλημα είναι ότι με λίγες χιλιάδες ευρώ μπορεί κανείς να «κάνει παιχνίδι» στις περισσότερες μετοχές. Πρόβλημα είναι ότι μία στις τέσσερις μετοχές ανήκουν στους βασικούς μετόχους σε ποσοστό πάνω από 75%, οπότε κάνουν ότι θέλουν. Ίσως είναι πρόβλημα ότι η ίδια η μετοχή του ΑΤΗΞΧGROUP έχει πτώση παρότι είναι ανοδική η αγορά, δηλαδή δεν πάει καλά, για να το πω κομψά. Τελικά, μένουν πολλά προβλήματα να λυθούν με νέο λογότυπο.

Όσα αξίζουν

Παρασκευή και το πνεύμα των Χριστουγέννων κάνει όλο και περισσότερο αισθητή την παρουσία του, μέρες που είναι.

Τέλεια, πάμε λοιπόν με όσα θεωρούμε ενδιαφέροντα και ξεκινάμε από τα μικρά μας.

Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο, στο Christmas theater έως και 31 Δεκεμβρίου. Τα Χριστούγεννα στο χωριό του αγαπημένου Πινόκιο κινδυνεύουν. Κάποιος έκλεψε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο! Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παράσταση για τη δύναμη της θέλησης και τη μαγεία των Χριστουγέννων. Σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός, κείμενο - στίχοι: Στράτος Λύκος, μουσική: Αντώνης Σκόκος.

Τα μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο:

«The most wonderful time of the year!», Θέατρο Παλλάς, 18 Δεκεμβρίου.

Μία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, ο Γιώργος Περρής ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Παλλάς, φέρνοντας την πιο ωραία εποχή του χρόνου σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, νοσταλγία και λάμψη. Εκλεκτές καλεσμένες του οι Puppini Sisters, το μοναδικό φωνητικό τρίο με ρετρό ήχο από την Αγγλία. Ένα πρόγραμμα γεμάτο χαρά για μικρούς και μεγάλους.

Γιώργος Περρής – Λευκά Χριστούγεννα:

Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Να τα πούμε; Θέατρο ΗΒΗ, Σαρρή 27, Αθήνα. Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Δεκεμβρίου. Θρύλοι, ιστορίες και κάλαντα του Δωδεκαημέρου, Ιστορίες για τα κάλαντα αφηγείται η Ελισάβετ Μουτάφη, Καλλιτεχνική διεύθυνση Ανδρέας Κατσιγιάννης

Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά - Γιώργος Νταλάρας | Εστουδιαντίνα Ν. Ιωνίας - Να τα πούμε;

Maraveyas Pre Xmas Party, Floyd live music venue. Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου, ο αγαπημένος Κωστής Μαραβέγιας θα στήσει ένα PRE-CHRISTMAS PARTY που θα θυμόμαστε. Όπως λέει: «Τα φετινά Χριστούγεννα θα τα γιορτάσω Κυριακή, μεγάλη γιορτή, από απόγευμα μέχρι μεσάνυχτα και βάλε. Θα φορέσω παπιγιόν, θα ντύσω με λαμπιόνια απ’ άκρη σ’ άκρη τον ουρανό του Floyd, θα βγω στην Πειραιώς να ψάλλω κάλαντα, θα επιμεληθώ το πρόγραμμα και τα τραγούδια.» Από πολυφωνικά Χριστουγεννιάτικα μέχρι Βανδή με καλεσμένους έκπληξη που θα φέρουν γιρλάντες και κουραμπιέδες.

Η Έλενα Λεώνη με κέλτικη άρπα, με φωνή βάλσαμο και παραδοσιακό χρώμα και η Χριστίνα "αεικίνητη" Σαμαρά, με ρυθμό και μπρίο, Σαλονικιώτικη αρτίστα. Θα ανοίξουν τη συναυλία και θα παρελάσουν και στο φινάλε της.

Maraveyas - Τα Χριστούγεννα αυτά: