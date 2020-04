Φον ντερ Λάιεν: Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέεται με ένα ταμείο ανάκαμψης είναι ο μόνος τρόπος για να οδηγηθεί η Ένωση εκτός της κρίσης της νόσου Covid-19 και ότι το μέγεθός του πρέπει να αυξηθεί. “Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες μάς οδηγούν να σκεφτούμε ότι θα χρειαστεί ένα ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) για δύο ή τρία χρόνια αντί του 1,2%”, είπε αναφερόμενη στα χρήματα που διαχειρίζεται η Επιτροπή στον προϋπολογισμό.

“Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός του για να είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση”, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Join us live with President @vonderLeyen and @eucopresident Michel following the #EUCO videoconferencehttps://t.co/0wMuW6fsc1

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) April 23, 2020