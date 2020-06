Ο Μιχάλης Μασουράκης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ανήκει στο νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο, κάτι που όπως φαίνεται ότι αξιολογήθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη αναλόγως και έτσι τον επέλεξε ως νέο αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη λοιπόν, της Κυβέρνησης και του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα ο κ. Μασουράκης διαδέχεται, από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, τον κ. Μιχάλη Ψαλιδόπουλο ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του μετά από 5 χρόνια θητείας. Η Κυβέρνηση και το υπουργείο Οικονομικών με μια ανακοίνωση ευχαρίστησαν τον κ. Ψαλιδόπουλο για την προσφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του, καθώς και για την άψογη συνεργασία τον τελευταίο ένα χρόνο.

Ο νέος αντιπρόσωπος της Ελλάδας, κ. Μιχάλης Μασουράκης, έχει διατελέσει Επικεφαλής Οικονομολόγος στον ΣΕΒ (2015-2020) και Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στην Alpha Bank (1996-2015), ενώ έχει εργαστεί ως οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (1983-1986) και έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα ως αναπληρωματικό μέλος στην Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1996).

Ο Μιχάλης Μασουράκης είναι Επικεφαλής Οικονομολόγος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Από το 1996 και μέχρι τον διορισμό του το 2015 στον ΣΕΒ, ήταν Ανώτερος Διευθυντής Οικονομικών Μελετών στην Alpha Bank. Σπούδασε οικονομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών (Πτυχίο, 1985), στο American University στην Washington D.C. (MA, 1979) και στο Graduate Center of the City University of New York (PhD, 1983). Δίδαξε οικονομικά στο Hunter College της Νέας Υόρκης (1980-1983).

Εργάσθηκε ως Οικονομολόγος στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην Washington D.C. (1983-1986) και στο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών στην Αθήνα (1987-1996). Διετέλεσε Αναπληρωματικό Μέλος στη Νομισματική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1996) και Μέλος Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2000-2004). Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ