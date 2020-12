Τέλη κυκλοφορίας 2021: Στα σκαριά το «pay as you go» Τέλη κυκλοφορίας 2021: Η πανδημία επιβάλλει ανασχεδιασμό του συστήματος για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων. Το νέο μοντέλο πληρωμής; «Pay as you go»!