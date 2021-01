Λιανεμπόριο lockdown: Ανοίγει ο δρόμος επιστροφής του click away από 11/1 – Την Πέμπτη οι οριστικές αποφάσεις Λιανεμπόριο lockdown: Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη την Πέμπτη θα αποφασιστεί η επιστροφή στο click away από 11/1 ενώ θα ακολουθήσουν οι αποφάσεις για το click in shop.