Ο Ιβάν Σαββίδης προχωρά στην εξαγορά του ποσοστού της γερμανικής Helanor Holdings στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, γεγονός που τον καθιστά απόλυτα κυρίαρχο στον ΟΛΘ. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής συμφωνίας, η εταιρεία Belterra, συμφερόντων του κ. Σαββίδη εκτινάσσει το ποσοστό της στον ΟΛΘ στο 45% περίπου από 13% σήμερα, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο μέτοχο και απόλυτο ρυθμιστή των εξελίξεων.

Ο ομογενής επιχειρηματίας, με την κίνηση αυτή, ενισχύει τη θέση του σε ένα εξαιρετικά νευραλγικό τομέα για την οικονομία και διαψεύδει τα όποια σενάρια που τον ήθελαν να αποχωρεί από τον ΟΛΘ. Επιπλέον, η ενίσχυση της θέσης του κ. Σαββίδη, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ενόψει και του διαγωνισμού για τον προβλήτα 6 του ΟΛΘ, ο οποίος και θα αναβαθμίσει τη σημασία αλλά και τη δυναμική του λιμανιού.

Να σημειωθεί ότι η συμφωνία τηρεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται να πάρει το «πράσινο φως» μέσα στο προσεχές χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως ο κ. Σαββίδης συμμετέχει στις διαγωνιστικές διαδικασίες και για άλλα λιμάνια της χώρας, επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον του Dimera Group για τον πολλά υποσχόμενο τομέα των μεταφορών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της συμφωνίας

Ακολουθεί αναλυτικά, η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών.

«Belterra Investments Ltd. and Deutsche Invest Equity Partners GmbH

Σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2021, ανακοινώνεται η συμφωνία, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επιτροπή Ανταγωνισμού, μεταξύ της Helanor Holdings Ltd. (εταιρεία ιδιοκτησίας 100% της Deutsche Invest Equity Partners GmbH) και της Belterra Investments Ltd., σύμφωνα με την οποία η Belterra θα αποκτήσει, και η Helanor Holdings Ltd. θα πουλήσει, το 70% των μετοχών της, στην εταιρεία Melbery Investments Ltd., σημαντικό έμμεσο μέτοχο της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Διευκρινίζεται ότι με την παρούσα συμφωνία δεν πραγματοποιείται καμία μεταβίβαση μετοχών. Εφ’ όσον υπάρξει έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τότε θα πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση. Η Melbery είναι κατά 66,67% μέτοχος της SEGT, με έδρα την Κύπρο, η οποία κατέχει το 67% των μετοχών της εισηγμένης ΟΛΘ Α.Ε.

Στην περίπτωση έγκρισης της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Belterra Investments Ltd. θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Melbery (θα κατέχει το 100% των μετοχών της Melbery) και θα καταστεί ο μεγαλομέτοχος της SEGT με άμεσο ποσοστό 66,67% (δεν κατέχει έμμεσα μετοχές της SEGT).

H πωλήτρια Helanor, καθώς και οι μέτοχοι αυτής, Deutsche Invest Equity Partners GmbH(DIEP) και Transconnect AG, έλαβαν την απόφαση αποεπένδυσης από την Melbery και συνεπώς από την ΟΛΘ Α.Ε. βάσει και της επενδυτικής τους πολιτικής. H αγοράστρια Belterra Investments Ltd. προχώρησε στην απόφαση αγοράς του ανωτέρω ποσοστού μετοχών υπό την ανωτέρω αίρεση έγκρισης, στα πλαίσια της συνεπούς επενδυτικής πολιτικής της για επέκταση σε συγκεκριμένους κλάδους στην Ελλάδα, μεταξύ αυτών και στη διαχείριση λιμένων».

