Ραγδαίες ήταν χθες οι εξελίξεις στο διεθνές τραπεζικό τοπίο μετά από ένα “κραχ” στην μετοχή της ελβετικής τράπεζας, Credit Suisse.

H μετοχή της τράπεζας μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Credit Suisse πως εντόπισε «ουσιώδεις αδυναμίες» στον έλεγχο των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων για τα οικονομικά έτη 2021 και 2022 έκανε ελεύθερη πτώση την Τετάρτη καταγράφοντας απώλειες έως 30% στα 1,56 ελβετικά φράγκα, αφού νωρίτερα είχε διακοπεί η διαπραγμάτευσή της σε μια απόπειρα να ανακόψει το sell off.

Η κατρακύλα της μετοχής της Credit Suisse ήρθε στον απόηχο της κατάρρευσης της Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ και αφού ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Saudi National Bank (SNB), η οποία εξαγόρασε μερίδιο 10% στην Credit Suisse πέρυσι, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει στην ελβετική τράπεζα περαιτέρω οικονομική βοήθεια.

Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse υποχώρησε κάτω από τα 7 δισ. στερλίνες (7,6 δισ. δολάρια), με την τράπεζα να έχει αντλήσει κεφάλαια ύψους 4 δισ. στερλινών μόλις πριν από λίγους μήνες.

Το κόστος ασφάλισης των ομολόγων έναντι χρεοκοπίας στο εγγύς μέλλον πλησίασε ένα επίπεδο που πυροδότησε σοβαρές ανησυχίες των επενδυτών. Τα ομόλογα της τράπεζας ηγήθηκαν των απωλειών στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικών ομολόγων υψηλής διαβάθμισης, σημειώνοντας πτώση μεταξύ 2,5 και 5 σεντς ανά ευρώ, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Credit Suisse απηύθυνε αίτημα τόσο στην Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας όσο και στγ Finma, την ελβετική ρυθμιστική αρχή ζητώντας στήριξη με καθησυχαστική δήλωση σχετικά με την οικονομική ευρωστία της.

Νωρίτερα χθες, ο πρόεδρος της Credit Suisse, Axel Lehmann, δήλωσε ότι η κρατική βοήθεια προς την τράπεζα “δεν είναι αναγκαία”, στην προσπάθειά της να ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ πελατών, επενδυτών και ρυθμιστικών αρχών μετά από μια σειρά σφαλμάτων και σκανδάλων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μιλώντας σε συνέδριο του χρηματοπιστωτικού κλάδου στη Σαουδική Αραβία, ο Lehmann τόνισε ότι δεν είναι ακριβές να συγκριθούν τα προβλήματα της Credit Suisse με την πρόσφατη κατάρρευση της Silicon Valley Bank, κυρίως επειδή οι ρυθμιστικοί κανόνες που διέπουν τις δύο τράπεζες είναι διαφορετικοί.

“Έχουμε ισχυρούς δείκτες κεφαλαίου, έναν ισχυρό ισολογισμό”, υπογράμμισε ο Lehman και πρόσθεσε πως “πήραμε ήδη το φάρμακο”, σημειώνοντας ότι η τράπεζα με έδρα τη Ζυρίχη βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά το πρόγραμμα αναδιάρθρωσής της.

Τελικά αργά το βράδυ με κοινή τους δήλωση η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας και η Ρυθμιστική Αρχή των ελβετικών Τραπεζών προσπάθησαν να αποτρέψουν την κατάρρευση της Credit Suisse στοχεύοντας:

«Η Swiss National Bank SNB και η Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA ισχυρίζονται ότι τα προβλήματα ορισμένων τραπεζών στις ΗΠΑ δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο μετάδοσης για τις ελβετικές χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι αυστηρές απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύουν για τα ελβετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν τη σταθερότητά τους.

Η Credit Suisse πληροί τις απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που επιβάλλονται σε συστημικά σημαντικές τράπεζες. Εάν είναι απαραίτητο, η SNB θα παρέχει ρευστότητα στην CS.

Η SNB και η FINMA επισημαίνουν σε αυτή την κοινή δήλωση ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσου κινδύνου μετάδοσης για τα ελβετικά ιδρύματα λόγω της τρέχουσας αναταραχής στην τραπεζική αγορά των ΗΠΑ.

Ο κανονισμός στην Ελβετία απαιτεί από όλες τις τράπεζες να διατηρούν αποθέματα ασφαλείας κεφαλαίου και ρευστότητας που πληρούν ή υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των προτύπων της Βασιλείας. Επιπλέον, οι συστημικά σημαντικές τράπεζες πρέπει να πληρούν υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας. Αυτό επιτρέπει την απορρόφηση των αρνητικών επιπτώσεων μεγάλων κρίσεων και κρίσεων.

Η χρηματιστηριακή αξία της Credit Suisse και η αξία των χρεογράφων της έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από τις αντιδράσεις της αγοράς τις τελευταίες ημέρες.

Η FINMA βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με την τράπεζα και έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το εποπτικό δίκαιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η FINMA επιβεβαιώνει ότι η Credit Suisse πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαίου και ρευστότητας που ισχύουν για συστημικά σημαντικές τράπεζες.

Επιπλέον, η SNB θα παρέχει ρευστότητα στην παγκόσμια ενεργή τράπεζα εάν χρειαστεί.

Η FINMA και η SNB παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις και βρίσκονται σε στενή επαφή με το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών για να διασφαλίσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζήτησε από τα ευρωπαϊκά ιδρύματα να γνωστοποιήσουν τα ανοίγματά τους στην ελβετική τράπεζα, δήλωσε στους Financial Times μία πηγή με γνώση της κατάστασης.

Η ΕΚΤ συζήτησε τα υπέρ και τα κατά του να προβεί σε δημόσια δήλωση για να προσπαθήσει να καθησυχάσει τις αγορές, αλλά από το απόγευμα της Τετάρτης είχε αποφασίσει να μην το πράξει, από φόβο μήπως ενισχύσει τον πανικό στην αγορά, πρόσθεσε η πηγή.

Τα προβλήματα της Credit Suisse αναζωπύρωσαν ένα ευρύτερο sell-off των τραπεζικών μετοχών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι οποίες ήδη δέχονταν πιέσεις αυτή την εβδομάδα από τις επιπτώσεις μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειες να θεσπίσει πιο αυστηρούς κανονισμούς για τις τράπεζες που πτωχεύουν, δήλωσε στους Financial Times ο Ιρλανδός υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου.

H πτώχευση της Silicon Valley Bank στις ΗΠΑ «υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσει η Ευρώπη να σημειώνει πρόοδο όσον αφορά την τραπεζική ένωση», υπογράμμισε ο κ. Ντόναχιου.

«Κανείς μας δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος από που θα προέλθει το επόμενο ρίσκο», δήλωσε.

Το καλύτερο αντίδοτο είναι να προχωρήσουν πιο γρήγορα οι εργασίες για την ενίσχυση των κανόνων για τις τραπεζικές πτωχεύσεις, πρόσθεσε.

Η κρίση της Credit Suisse είναι μια «ώρα Lehman» για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές, σύμφωνα με τον Αμερικανό οικονομολόγο Νουριέλ Ρουμπινί, ο οποίος κρούει τον συναγερμό για το τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ρουμπινί, ο ελβετικός τραπεζικός όμιλος είναι «πολύ μεγάλος για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλος για να σωθεί».

Παράλληλα, σε συνέντευξη του στο Bloomberg, αναφέρθηκε στις ομοιότητες την τωρινής κατάστασης με την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η μεγάλη οικονομική κρίση.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στο Twitter:

«Όπως επισήμανα στη συνέντευξή μου στο Bloomberg TV σήμερα το πρωί, η κρίση της Credit Suisse είναι μια “ώρα Lehman” για τις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες αγορές. “Πολύ μεγάλη για να καταρρεύσει και πολύ μεγάλη για να σωθεί”. Δεν είναι καν σαφές ποιες είναι οι διάφορες μη πραγματοποιημένες ζημιές της σε τίτλους και άλλα περιουσιακά στοιχεία».

