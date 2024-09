«Energy on the Go by Principia»: Πάνω από 4000 παιδιά & νέοι εκπαιδεύτηκαν στην πράσινη ενέργεια

Η Principia, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος, ολοκλήρωσε με επιτυχία για ακόμη μία χρονιά το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Energy on the Go" το οποίο φέρει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και φοιτητών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος το 2014, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα πάνω από 4.000 μαθητές και φοιτητές.

Απολογισμός εκπαιδευτικού/ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Για το εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, πάνω από 700 παιδιά και νέοι από την Αθήνα, το Αγρίνιο, τη Λαμία και τα Γρεβενά γνώρισαν τον κόσμο της περιβαλλοντικής βιωσιμότητα, της πράσινης ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας μέσα από βιωματικές δραστηριότητες. Μαθητές από τα Γρεβενά και την Έδεσσα επισκέφθηκαν τα αιολικά πάρκα «Μοναστήρι 2» και «Ζωοδόχος Πηγή», όπου με τη βοήθεια των μηχανικών της Principia, γνώρισαν από κοντά τη λειτουργία των ανεμογεννητριών και έμαθαν πώς ο άνεμος μετατρέπεται σε ενέργεια. Επιπλέον, η Principia διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση στο πάρκο «Ζωοδόχος Πηγή» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας στις 15 Ιουνίου.

Σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), το αιολικό πάρκο μετατράπηκε σε ένα πρωτότυπο «κέντρο γνώσης» για παιδιά και νέους Προσκόπους. Τέλος, στο αιολικό πάρκο Μαρτίνο, στη Φθιώτιδα, η Principia υποδέχτηκε μαθητές από το Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη Λαμία, προσφέροντας τους μια βιωματική και ψυχαγωγική γνωριμία με τις σύγχρονες τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Κατά την διεξαγωγή του Energy On The Go, εργαζόμενοι της Principia υποστηρίζουν εθελοντικά το πρόγραμμα και συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σε θέματα βιωσιμότητας και πράσινης ενέργειας.

Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες της εταιρίας, εναρμονίζονται πλήρως με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος εδώ.