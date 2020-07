Πρόκειται για την μεταφορά άμμου από την έρημο Σαχάρα, από την Αφρική κατά μήκους του Ατλαντικού. Τον φετινό Ιούνιο, το σύννεφο της σκόνης εμφανίζεται πυκνότερο από ό,τι ήταν τα τελευταία 20 χρόνια, που υπάρχει καταγραφή του φαινομένου. Περιέχει ως 70% περισσότερα σωματίδια σκόνης, από τον μέσο όρο. Επιπλέον φέτος διένυσε μεγαλύτερη διαδρομή από το συνηθισμένο. Το σύννεφο αυτό σχηματίζεται από καταιγίδες και θύελλες που σηκώνουν άμμο από την Σαχάρα, στο τέλος της Άνοιξης. Το σύννεφο αυτό ταξιδεύει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ως τις αρχές του Φθινοπώρου. Σύμφωνα με την ESA (European Space Agency), φέτος έκανε μία “διαδρομή” 8.000 χιλιομέτρων, μέχρι τα νησιά της Καραϊβικής και τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Η ESA παρακολούθησε αυτόν τον Ιούνιο το φαινόμενο με τον δορυφόρο της Copernicus Sentinel-5P. Σε βίντεο της ESA, φαίνεται η πορεία του νέφους από την 1η ως την 26η Ιουνίου του 2020.

Συνήθως η σκόνη πέφτει και βυθίζεται στον Ατλαντικό Ωκεανό και εκεί γίνεται τροφή για το πλανγκτόν. Όταν φτάνει σε ξηρά, επηρεάζει τα κατά τόπους οικοσυστήματα, ενώ μπορεί να επηρεάσει επίσης τον σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και θυελλών. Μπορεί να ταξιδεύει για ημέρες ή για εβδομάδες, ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες.

The June 2020 dust plume (dubbed Godzilla) – which travelled approximately 8000 km from the Sahara to the southern United States – was tracked by the @CopernicusEU Sentinel satellites & @esa_aeolus.

👉 Read more: https://t.co/rLbW6gxKW7 pic.twitter.com/xslZT3Ip1F

