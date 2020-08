Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι κάτοικοι της Λουιζιάνα και του Τέξας, καθώς ο τυφώνας Λόρα πλήττει τις περιοχές. Οι κάτοικοι καλούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ ο τυφώνας έχει ήδη φτάσει στην παράκτια ζώνη. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι θα είναι σχεδόν αδύνατη η επιβίωση από την άνοδο έως και έξι μέτρα των υδάτων στις περιοχές αυτές.

Ο τυφώνας Λόρα – ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κατηγορίας 4 – κινείται με ανέμους μέγιστης ταχύτητας έως και 240 χλμ/ ώρα και αν διατηρήσει αυτή την ταχύτητα θα είναι ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ τις ακτές των ΗΠΑ στον Κόλπο του Μεξικό. Αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι μια σημαντική έκταση της ακτής από την κεντρική Λουιζιάνα μέχρι το Γκάλβεστον του Τέξας βρίσκεται στο μάτι του τυφώνα και μπορεί να βιώσει τεράστιες καταστροφές.

Την ίδια ώρα, κοινότητες που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο κατά μήκος της ακτής ετοιμάζονται για ένα υδάτινο τείχος ύψους έως και έξι μέτρων κατά τόπους, που μπορεί να προχωρήσει μέχρι και 65 χλμ. Στο εσωτερικό. Οι μετεωρολόγοι προειδοποίησαν επίσης για σφοδρές βροχοπτώσεις και πιθανούς ανεμοστρόβιλους. «Είναι μια πολύ δύσκολη καταιγίδα, μεγάλη, ισχυρή και κάθε μετεωρολογική πρόβλεψη φαίνεται να ενισχύει την έντασή της», είπε ο κυβερνήτης της Λουιζιάνα, Τζον Μπελ Έντουαρντς.

«Για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια κινητοποιήσαμε ολόκληρη τη εθνοφρουρά της Λουιζιάνα» ανέφερε ο κυβερνήτης. Από την πλευρά του ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, προειδοποίησε ότι οι κάτοικοι των απειλούμενων περιοχών έχουν ελάχιστο χρόνο για να απομακρυνθούν από εκεί.

Ο τυφώνας αναμένεται να πλήξει την περιοχή ότι βρίσκονται σχεδόν τα μισά διυλιστήρια και το 17% της πετρελαϊκής παραγωγής στις ΗΠΑ.

I’m running out of words. Hurricane Laura is now one of the fastest-intensifying storms in recorded history in the Gulf of Mexico.

Just 24 hours ago, Laura was a tropical storm. A hurricane hunter plane just passed through the center and found it’s now a strong Category 3. pic.twitter.com/7yYDOknXcb

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) August 26, 2020