Ο εν λόγω κυκλώνας βρισκόταν σήμερα 105 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Μόμπιλ της Αλαμπάμα, με κατεύθυνση προς τη Φλόριντα, την οποία και κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι αρχές, με την σειρά τους, κάλεσαν τους κατοίκους να προστατευτούν, ενώ υπολογίζεται ότι οι ζημιές από την καταστροφή θα ανέλθουν σε δύο με τρία δις δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Τσακ Γουότσον της εταιρείας Enki Research, που παρακολουθεί τους κυκλώνες και εκτιμά το κόστος των καταστροφών.

Επιχειρήσεις, σχολεία και λιμάνια στην περιοχή από όπου πέρασε ο κυκλώνας παραμένουν κλειστά, ενώ στο Μεξικό ανεστάλη η παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αναμένεται επιδείνωση των φαινομένων, με σφοδρές βροχοπτώσεις στις Αλαμπάμα, Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα μέχρι την Παρασκευή, όπως δηλώνουν οι μετεωρολόγοι. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα, τόσο στην μετακίνηση, όσο και στην προμήθεια καυσίμων. Από Δευτέρα ανακοινώθηκε προληπτικό κλείσιμο των παραλιών της Αλαμπάμα, ενώ διατάχθηκε προληπτική εκκένωση ορισμένων περιοχών του Μισισίπι.

ΠΕΝΤΕ ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ

Είναι πρωτοφανές το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή πέντε μεγάλοι κυκλώνες καλύπτουν την απόσταση από τις αμερικανικές ακτές έως τις ακτές της Αφρικής. Κάτι αντίστοιχο έχει καταγραφεί μόνο μια φορά ακόμη, το 1971, με μικρότερη ένταση. Οι τέσσερις από τους πέντε αυτούς κυκλώνες πλήττουν θαλάσσιες περιοχές, με τον πέμπτο να ξεσπά στις αμερικανικές ακτές με ανέμους που αγγίζουν ταχύτητα 160 χιλιόμετρα/ώρα.

ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ;

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο κυκλώνας Σάλι αποτελεί μια ακόμα ένδειξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εξαιτίας αυτής, οι κυκλώνες έχουν γίνει πιο υγροί και αργοί, με αποτέλεσμα να παρατείνεται ο χρόνος παρουσίας τους σε μια περιοχή. Η υπερθέρμανση του πλανήτη, ιδιαίτερα της Αρκτικής, όπου υπερθερμαίνεται με ραγδαίους ρυθμούς, οδηγεί στην αποδυνάμωση της κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και, κατά συνέπεια, την ταχύτητα των κυκλώνων.

Δείτε το βίντεο:

Praying for those impacted by Hurricane Sally this morning as it continues to dump 20+ inches of rain in Alabama and Florida. pic.twitter.com/7Slqiq1cch

— Ben Parsons (@BenParsons7) September 16, 2020