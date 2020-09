Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές, κυρίως νέοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της καμπάνιας Climate Strike, σε πολλές μεγάλες πόλεις του κόσμου, ενώ στην Γερμανία έγιναν επεισόδια όταν ακτιβιστές θέλησαν να “καταλάβουν” ορυχείο. Η σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook πως το κάλεσμα στέφτηκε με επιτυχία. “Εκατοντάδες χιλιάδες από εμάς επέστρεψαν στους δρόμους, απαιτώντας δράση κατά της κλιματικής αλλαγής. Έγιναν απεργίες σε πάνω από 3.200 σημεία σε όλες τις ηπείρους, ακόμη και στην Ανταρκτική!”

Today was a huge success! Hundreds of thousands of us returned to the streets demanding climate action!There were… Gepostet von Greta Thunberg amFreitag, 25. September 2020

Οι “Παρασκευές για το Μέλλον” ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Τούνμπεργκ το 2018, με την νεαρή ακτιβίστρια να κάνει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο, απαιτώντας δράση κατά της καταστροφής του Πλανήτη μας. Η χτεσινή Παρασκευή ήταν η “επαναφορά” του κινήματος στον δρόμο, χωρίς να λείψουν και οι διαδικτυακές εκδηλώσεις. Τον περασμένο μήνα, η σουηδή ακτιβίστρια – σε συνεργασία με άλλους φορείς – επέδωσαν στην καγκελάριο Μέρκελ επιστολή υπογεγραμμένη από 125.000 ανθρώπους, ζητώντας να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση ως τέτοια και ζήτησαν να σταματήσουν οι γερμανικές επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα και να επισπευσθεί το χρονοδιάγραμμα για στροφή σε πράσινη ενέργεια.

🙋‍♀️Hoy somos muchas en las calles. Una veintena de ciudades en todo el Estado somos parte del grito mundial que esta tarde reivindica, alto y claro, ¡justicia climática ya! #25SClimaYTrabajo #FightClimateInjustice pic.twitter.com/rDZBb2MGJW — #StopISDS (@NOalTTIP) September 25, 2020

Αστυνομία κατά διαδηλωτών σε γερμανικό ορυχείο

Χτες στην Γερμανία, εκατοντάδες ακτιβιστές εισέβαλλαν σε ορυχείο της δυτικής χώρας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψουν την εκσκαφή και χρήση λιγνίτη ως το 2038 καθώς και τα σχέδια για καταστροφή αρκετών χωριών, ώστε να επεκταθεί το ορυχείο Garzweiler. Η αστυνομία παρενέβη και σημειώθηκε ένταση.

Το συγκεκριμένο ορυχείο καθώς και μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκονται στην περιοχή, είναι στόχος διαδηλώσεων εδώ και χρόνια, καθώς οικολογικές οργανώσεις υποστηρίζουν πως είναι από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στην Ευρώπη.

Με επιτυχία στέφθηκε το κάλεσμα και στη Βραζιλία, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν για τις καταστροφικές πολιτικές της κυβέρνησης Μπολσονάρο. Στις διαδηλώσεις συμμετείχαν και ιθαγενείς Γκουαρανί, οι οποίοι υφίστανται “πόλεμο” από μεγάλες εταιρίες που καταστρέφουν εδώ και χρόνια τη γη τους.

Ρεπορτάζ του RT

Brazilians joined the global “Friday for Future” protests to demand action against climate change across different cities and opposed the policies of President Jair Bolsonaro.

Hundreds of activists gathered in Sao Paulo and Brasilia to mark the Global Action Day to raise the alarm about the growing climate crisis. EFE-EPA