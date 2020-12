Η παλαιοανθρωπολόγος του T übingen Κατερίνα Χαρβάτη -Παπαθεοδώρου θα λάβει το βραβείο Gottfried Wilhelm Leibniz του Deutsche For-schungsgemeinschaft (DFG, Γερμανικό Ίδρυμα Ερευνών). Το ερευνητικό έπαθλο, το οποίο προικοδοτείται με 2.5 εκατομμύρια ευρώ, θα πάει φέτος σε δέκα επιστήμονες, ανακοίνωσε την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020, η DFG. Η βραβευμένη Κατερίνα Χαρβάτη, καθηγήτρια Παλαιοανθρωπολογίας στο Κέντρο Ανθρώπινης Εξέλιξης και Παλαιοπεριβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο του T übingen, θεωρείται πρωτοπόρος στον τομέα της.

Είναι μια εκ των κορυφαίων επιστημόνων που ασχολούνται με την εξέλιξη του ανθρώπου, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους αναλυτικής, όπως η εικονική ανθρωπολογία. Η έρευνά της επικεντρώνεται στην παλαιοβιολογία των Νεάντερταλ και την προέλευση των σύγχρονων ανθρώπων.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1970 από γονείς με καταγωγή την Ήπειρο. Το 1988 πέρασε στην Νομική Αθηνών, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν είναι αυτό που θέλει να κάνει και τελικά αποφασίζει να φύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παίρνει το πρώτο της πτυχίο στην Βιολογική Ανθρωπολογία από το Columbia University.

Συνέχισε το διδακτορικό της στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης και στο Πανεπιστήμιο City University of New York. Διατέλεσε λέκτορας στα Hunter και Lehman Colleges και από το 2001-2004 επίκουρη καθηγήτρια στο New York University. Σήμερα είναι μόνιμη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Max Planck και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο City University of New York.

Βασικό στέλεχος μιας διεθνούς ομάδα γεωλόγων, αρχαιολόγων, βιολόγων και ανθρωπολόγων, που το 2007 το TIME Magazine τους κατέταξε μεταξύ των TOP 10 επιστημονικών ανακαλύψεων της χρονιάς, για την έρευνα τους που αποδεικνύει, με αδιάσειστα στοιχεία, ότι ο σημερινός άνθρωπος έλκει τις ρίζες του από την Αφρική.

Οι έρευνές της ανατρέπουν παγιωμένες αντιλήψεις και δίνουν την, μέχρι σήμερα, πιο πειστική απάντηση στα ερωτήματα που σχετίζονται με την εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου. Η Κατερίνα Χαρβάτη, τιμήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου με τον τίτλο «Fellow» από την Αμερικανική Ένωση για την Πρόοδο της Επιστήμης (American Association of the Advancement of Science- AAAS).

Ο τιμητικός αυτός τίτλος της AAAS, που εκδίδει και το έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Science», απονέμεται σε αναγνώριση της συμβολής της Κατερίνας Χαρβάτη στην Παλαιοανθρωπολογία, ιδίως σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη και την παγκόσμια διάδοση της Τρισδιάστατης Μορφομετρίας.

Με την ερευνητική μέθοδο της Τρισδιάστατης Μορφομετρίας που ανέπτυξε η διαπρεπής Ελληνίδα ερευνήτρια, αναλύθηκε για πρώτη φορά η μορφολογία του περίφημου κρανίου Hofmeyr.

Από τον Οκτώβριο του 2011, η κ. Χαρβάτη κατέχει την έδρα Βιοαρχαιολογίας στο πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν (Tuebingen), της Γερμανίας. Παράλληλα, συνεχίζει τις συνεργασίες που έχει εδώ και χρόνια με το Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπως και με την ελληνική Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις