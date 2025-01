Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 1 Φεβρουαρίου - Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά»

Σήμερα, 1 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη των:

Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα,

Φιλικητάτης Μάρτυρος

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής:

Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία

Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

Σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1 Φεβρουαρίου

1327 Ο έφηβος Εδουάρδος Γ΄ στέφεται βασιλιάς της Αγγλίας, αλλά η χώρα κυβερνάται από τη μητέρα του, Ισαβέλλα, και τον εραστή της, Ρογήρο Μόρτιμερ.

1793 Πόλεμοι της Γαλλικής Επανάστασης: Η Γαλλία κηρύσσει τον πόλεμο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία.

1814 Εκρήγνυται το ηφαίστειο Μαγιόν στις Φιλιππίνες, σκοτώνοντας περίπου 1.200 άτομα, στην πιο καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου.

1861 Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Το Τέξας αποσχίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

1862 Ξεσπά στο Ναύπλιο επανάσταση κατά της βασιλείας του Όθωνα.

1865 Ο Αβραάμ Λίνκολν υπογράφει τη 13η Τροπολογία του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

1893 Ο Τόμας Έντισον ολοκληρώνει στο Νιου Τζέρσεϊ την κατασκευή του πρώτου κινηματογραφικού στούντιο.

1896 Κάνει πρεμιέρα στο Τορίνο η όπερα Λα Μποέμ, υπό τη διεύθυνση του νεαρού Αρτούρο Τοσκανίνι.

1902 Ευαγγελικά: Με διαταγή του υπουργείου Στρατιωτικών στην Ελλάδα, δίνεται εντολή για την κατάσχεση των μεταφράσεων του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα.

1908 Δολοφονούνται στη Λισαβόνα ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ της Πορτογαλίας και ο γιος του, πρίγκιπας Λουδοβίκος Φίλιππος της Πορτογαλίας.

1924 Το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει την Ε.Σ.Σ.Δ.

1942 Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Βίντκουν Κουίσλιγκ διορίζεται πρωθυπουργός στην κατεχόμενη από τους Γερμανούς Νορβηγία.

1942 Η Φωνή της Αμερικής, η επίσημη ραδιοφωνική και τηλεοπτική υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, αρχίζει την εκπομπή προγραμμάτων στοχευμένων στις περιοχές που ελέγχονται από τις δυνάμεις του Άξονα.

1946 Ο Νορβηγός Τρίγκβε Λι εκλέγεται ως ο πρώτος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

1946 Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας καταργεί τη μοναρχία μετά από εννέα αιώνες και ανακηρύσσει τη Δημοκρατία της Ουγγαρίας.

1960 Τέσσερις μαύροι φοιτητές πραγματοποιούν την πρώτη από τις καταλήψεις που θα γίνουν σε εστιατόρια του Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας.

1964 Οι Beatles έχουν την πρώτη τους Νο 1 επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το I Want to Hold Your Hand.

2002 Ο Ντάνιελ Περλ, Αμερικανός δημοσιογράφος και επικεφαλής του γραφείου της νότιας Ασίας της Wall Street Journal, ο οποίος απήχθη στις 23 Ιανουαρίου του 2002, αποκεφαλίζεται και ακρωτηριάζεται από τους απαγωγείς του.

2003 Μετά από 15 ημέρες στο διάστημα για την αποστολή STS 107, το διαστημικό λεωφορείο «Κολούμπια»(OV 102 Columbia), to πρώτο διαστημικό λεωφορείο που βγήκε από την ατμόσφαιρα (είχαν προηγηθεί τα πειραματικά Pathfinder και Enterprise, τα οποία πραγματοποίησαν μόνο δοκιμές) καίγεται και διαλύεται στην ατμόσφαιρα πάνω από το Τέξας των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια της επανεισόδου, στοιχίζοντας τη ζωή στους 7 επιβαίνοντες του, ανάμεσα τους κι ο πρώτος Ισραηλινός αστροναύτης. Αιτία της καταστροφής ένα κομμάτι ενός εκ των δύο Βοηθητικών Πυραύλων Υγρών Καυσίμων (SRB) που χρησημοποιούνται κατά την εκτόξευση, το οποίο ξεκόλλησε και χτύπησε το δεξί φτερό του Κολούμπια, ανοίγοντας οπή, η οποία προκάλεσε λανθασμένο ελιγμό κατά την επανείσοδο, οδηγώντας έτσι το κινούμενο με περίπου 17.000 km/h λεωφορείο στην καταστροφή.

2004 Στους 244 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών προσκυνητών που ποδοπατούνται μέχρι θανάτου κατά τη διάρκεια τελετουργικού, με το οποίο ολοκληρώνεται το ετήσιο προσκύνημα των πιστών στη Μέκκα. Ο αριθμός των τραυματιών ξεπερνά τους διακόσιους.

Γεννήσεις στις 1 Φεβρουαρίου

1894 Τζον Φορντ, Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός

1901 Κλαρκ Γκέιμπλ, Αμερικανός ηθοποιός

1915 Στάνλεϊ Μάθιους, Άγγλος ποδοσφαιριστής

1931 Μπόρις Γιέλτσιν, Ρώσος πολιτικός

1937 Αντώνης Χρηστέας, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1965 Σέριλιν Φεν, Αμερικανίδα ηθοποιός

1966 Βασίλης Δημητριάδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1975 Κατερίνα Θάνου, Ελληνίδα αθλήτρια

1994 Χάρι Στάιλς, Άγγλος τραγουδιστής (One Direction)

Θάνατοι στις 1 Φεβρουαρίου

1328 Κάρολος Δ', βασιλιάς της Γαλλίας

1691 Πάπας Αλέξανδρος Η΄

1851 Μαίρη Σέλλεϋ, Αγγλίδα συγγραφέας

1936 Γεώργιος Κονδύλης, Έλληνας πολιτικός

1940 Ζαχαρίας Παπαντωνίου, Έλληνας συγγραφέας

1944 Πητ Μοντριάν, Ολλανδός ζωγράφος

1957 Φρίντριχ Πάουλους, Γερμανός στρατηγός

1958 Κλίντον Τζόζεφ Ντέιβισον, Αμερικανός φυσικός

1966 Μπάστερ Κίτον, Αμερικανός ηθοποιός

1976 Χανς Ρίχτερ, Γερμανός καλλιτέχνης

1976 Βέρνερ Χάιζενμπεργκ, Γερμανός φυσικός

1979 Αμπντί Ιπεκτσί, Τούρκος δημοσιογράφος

2011 Τάκης Βαρβιτσιώτης, Έλληνας ποιητής